ललितपुरका तीन निर्वाचन क्षेत्रको पछिल्लो मत परिणाम

ललितपुर–१
उदय शम्शेर राणा (नेपाली कांग्रेस) — १०००
बुद्ध रत्न महर्जन (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — ६००
चेतनाथ सन्जेल (नेकपा एमाले) — ३००
ललितपुर–२
जगदीश खरेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — ३००
प्रेम बहादुर महर्जन (नेकपा एमाले) — १००
प्रेम कृष्ण महर्जन (नेपाली कांग्रेस) — ५०
ललितपुर–३
तोशिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — २००
जितेन्द्र श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) — १००
राजकाजी महर्जन (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) — १००
