ललितपुरका तीन निर्वाचन क्षेत्रको पछिल्लो मत परिणाम

ललितपुर–१

उदय शम्शेर राणा (नेपाली कांग्रेस) — १०००

बुद्ध रत्न महर्जन (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — ६००

चेतनाथ सन्जेल (नेकपा एमाले) — ३००

ललितपुर–२

जगदीश खरेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — ३००

प्रेम बहादुर महर्जन (नेकपा एमाले) — १००

प्रेम कृष्ण महर्जन (नेपाली कांग्रेस) — ५०

ललितपुर–३

तोशिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) — २००

जितेन्द्र श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस) — १००

राजकाजी महर्जन (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) — १००

  • ललितपुर–१ : नेपाली कांग्रेस अग्रता
  • ललितपुर–२ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रता
  • ललितपुर–३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अग्रता

