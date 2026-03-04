मतदाता ढुक्क भएर मतदान गर्नुस्- मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेल

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मतदान स्थल निर्माणदेखि मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्थासम्म सबै काम सम्पन्न भइसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचार पत्रका लागि गरिएको विस्तृत कुराकानी:
१. चितवन क्षेत्र नं. ३ मा हालसम्म के–कस्ता काम सम्पन्न भएका छन् ?
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचनका सम्पूर्ण पूर्वतयारी कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन्। सबै मतदान स्थलहरूको निर्माण तथा मर्मत कार्य सकिएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक सामग्री—मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, मतपत्र, मतदाता नामावली, गोप्य कक्ष (बूथ), सुरक्षा सामग्रीलगायत सबै पुर्याइसकिएको छ।
हामीले सर्वदलीय बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेका छौं। उक्त बैठकमा उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनबीच निर्वाचन आचारसंहिता पालन, शान्तिपूर्ण मतदान वातावरण निर्माण तथा मतगणना प्रक्रियामा सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
त्यस्तै, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम प्रदान गरिसकिएको छ। उनीहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट छन्। सबै मतगणना स्थलहरूको भौतिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, अब हामी मतदानको दिनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन पूर्ण रूपमा तयार छौं।
२. मतगणना स्थलमा व्यवस्था र सुरक्षा कस्तो छ ?
मतगणना स्थललाई अत्यन्त व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइएको छ। सबै मतगणना स्थलहरूमा तारजाली (ब्यारिकेडिङ) जडान गरी अनधिकृत प्रवेश रोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सिसीटिभी क्यामेराहरू जडान गरी २४ घण्टा निगरानीको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र सुरक्षा दुवै सुनिश्चित गर्छ।
मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नका लागि डिस्प्ले बोर्डहरू जडान गरिएका छन्। इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको छ, जसले मतपरिणाम अद्यावधिक गर्न सहज बनाउँछ। आवश्यक फर्निचर, प्रकाश, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।
हामीले मतगणना स्थललाई सुरक्षित मात्र होइन, व्यवस्थित र सहज वातावरणयुक्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौं।
३. मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?
मतगणना स्थलमा तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी (जनपथ) खटिएका छन्। दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा व्यवस्था छ। तेस्रो तहमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि विशेष रूपमा परिचालित सुरक्षाकर्मीहरू छन्।
यसरी बहुस्तरीय सुरक्षा घेराभित्र मतगणना प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ। कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायहरू पूर्ण रूपमा सतर्क छन्।
त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरूका लागि छुट्टै मञ्च तथा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, ताकि कार्यप्रक्रिया अवरोध नहोस् र सूचना प्रवाह सहज रूपमा होस्।
४. एउटा मतदान केन्द्रमा कति सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ?
प्रत्येक मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा ‘सामान्य’, ‘संवेदनशील’ र ‘अति संवेदनशील’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। सोही आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
सामान्यतया एक मतदान केन्द्रमा १० देखि १२ जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। संवेदनशील वा अति संवेदनशील केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
हामीले मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं।
५. अपांग, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी मतदाताका लागि के व्यवस्था छ ?
विशेष आवश्यकता भएका मतदाताहरूका लागि हामीले विशेष प्राथमिकता व्यवस्था गरेका छौं। अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सुत्केरी महिलालाई लामो लाइन बस्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उनीहरूलाई सिधै प्राथमिकताका आधारमा मतदान गर्न दिने व्यवस्था छ। सवारी साधनबाटै मतदान केन्द्र नजिकसम्म पुग्न सहज वातावरण बनाइएको छ।
हाम्रो उद्देश्य सबै मतदाताले सम्मानजनक, सहज र सुरक्षित रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो।
६. पत्रकारहरूलाई सूचना सेवा कसरी उपलब्ध गराइँदैछ ?
पत्रकार मित्रहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका महत्वपूर्ण साझेदार हुनुहुन्छ। त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी र नियमित बनाउन हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं।
मतगणना सुरु भएपछि प्रत्येक दुई घण्टाको अन्तरालमा आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। आवश्यक परेमा प्रेस ब्रिफिङसमेत गरिनेछ।
हामी सूचना लुकाउने होइन, समयमै सही सूचना उपलब्ध गराउने पक्षमा छौं।
७. मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
म सम्पूर्ण मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्दछु। सुरक्षा निकाय, प्रशासन र निर्वाचन कार्यालय पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छन्।
मतदान लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। तपाईंहरूको सहभागिताले नै लोकतन्त्र बलियो बन्छ। त्यसैले निर्धक्क, सुरक्षित र उत्साहपूर्वक मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु।
प्रतिक्रिया