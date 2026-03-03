यू २० साफ च्याम्पियनसिपको लागि अन्तिम टोली

काठमाडौं।
माल्दिभ्समा हुने साफ यू–२० च्याम्पियनसिपका लागि नेपालको अन्तिम टोली घोषणा भएको छ । मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले सिनियर टोलीका सुवास बम ठकुरीलाई पनि समेट्दै २३ सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन् ।
आगामी २३ मार्च देखि ३ अप्रिलसम्म माल्दिभ्समा हुने प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘ए’ मा परेको छ । नेपालसँगै समूह ‘ए’ मा माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंका छन् । समूह ‘बी’ मा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान छन् ।
नेपालले मार्च २३ मा पहिलो खेलमै भुटानसँग खेल्नेछ । नेपालले दोस्रो खेल मार्च २५ मा श्रीलंका र तेस्रो खेल मार्च २७ मा घरेलु टोली माल्दिभ्ससँग खेल्नेछ । दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । सेमिफाइनल अप्रिल १ मा र फाइनल अप्रिल ३ मा हुनेछ ।
नेपाली टोलीः धर्मेन्द्र कुँवर (कप्तान), एलिक श्रेष्ठ, अनुभव पुरी, भक्तबहादुर परियार, विजय उराउ, विज्ञान खड्का, विनायक थारु, गणेश पुलामीमगर, जोन विष्ट, निशान राजलवट, पवन पाख्रिन, पेम्बा नुर्बु भोटे, प्रशान्त मोक्तान, प्रसुन तामाङ, रन्जित लामा, रोहन मोक्तान, रोशन तामाङ, सबिन लुङ्गेली मगर, सबिन राई, सिद्धान्त खड्का, सुवास बम, सुजन बस्नेत, सुजन डंगोल ।
