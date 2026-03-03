सर्लाहीमा ड्युटीमै रहेका मतदान अधिकृतको अचानक निधन

सर्लाही ।
निर्वाचन ड्युटीमा खटिएका एक मतदान अधिकृतको अचानक निधन भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हरिवन नगरपालिका–८ स्थित एक मतदान केन्द्रमा खटिएका ४८ वर्षीय मतदान अधिकृत रामनारायण महतोको मंगलबार बिहान अचानक अस्वस्थ भएपछि निधन भएको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार महतो मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुअघि नै तयारीमा जुटिरहेका थिए। सोही क्रममा उनी अचानक ढलेपछि तत्काल उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो। चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन्। प्रारम्भिक रूपमा हृदयाघातका कारण निधन भएको आशंका गरिएको छ, यद्यपि आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
घटनापछि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा केहीबेर मतदान प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यक समन्वय गरी वैकल्पिक अधिकृत खटाएर मतदान कार्य पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। सहकर्मी कर्मचारी तथा स्थानीयवासीहरूले पनि महतोको अकाल निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका बीच भएको यस दुःखद घटनाले सर्लाहीको चुनावी माहोल केही समय स्तब्ध बनेको थियो। थप विवरण आउने क्रम जारी रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
