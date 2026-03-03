साउदी अरबको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

काठमाडौँ।
साउदी अरेबियाको रक्षा मन्त्रालयले रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास मा दुईवटा ड्रोनमार्फत आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ।
दूतावासले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म X मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आक्रमणबाट दूतावास भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने सानो आगलागीसमेत भएको थियो। आगो तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ।
साउदी अरेबियास्थित अमेरिकी मिसनले जेद्दा, रियाद र धहरान का बासिन्दाहरूलाई ‘घरमै सुरक्षित रहन’ आग्रह गरेको छ।
, सोमबार बिहान कुवेत सिटी स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर नजिकै धुवाँ देखिएको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको थियो । दूतावासले सर्वसाधारणलाई तत्काल दूतावास क्षेत्रमा नआउन र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेको छ।
क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला यो घटना भएको हो। गत शनिबार इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका ले इरान माथि आक्रमण गरेपछि इरान र इजरायलबीच पारस्परिक आक्रमण जारी रहेको छ। यस क्रममा इरानले मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई पनि निशाना बनाइरहेको बताइएको छ।
