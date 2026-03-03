निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुक विधिको शासन स्थापित गर्दै, संविधानको मार्गमा स्थिरताका साथ अघि बढ्न सफल भएको बताउँदै फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन सम्पूर्ण मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन हुनु तीन दिनअघि सोमबार देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देश फेरि इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको बताउँदै आफ्नो र सन्ततिको भविष्यका लागि मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भोट हाल्नु भनेको केवल चुनाव चिह्नमा छाप लगाई कसैलाई जिताएर पठाउनु मात्र होइन, यो त तपाईंले आफ्नो र आफ्नो सन्तानको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर लिने निर्णय हो ।’

जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थाको यो उपलब्धि सबै नेपाली जनताको संयम र सहकार्यको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मुखमा रहेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र ऐतिहासिक बनाउन आह्वान गर्र्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनपछिको जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सडकमा युवाहरूको आक्रोश र देशको भविष्य अन्योलमा रहेको अवस्थाबाट मुलुकलाई हिंसात्मक मोडबाट जोगाउँदै शान्तिपूर्ण निकास र संविधानको बाटोमा फर्काउनु नै आफ्नो सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो– ‘आज मलाई सन्तोष लागेको छ कि हामी त्यो कठिन सङ्क्रमण पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । विधिको शासन स्थापित गर्दै स्थिरताका साथ अघि बढ्न सफल भएका छौं ।’

निर्वाचनको मुखमा सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारका माध्यमबाट तथ्यहीन सामग्री र भ्रामक भविष्यवाणी फैलाएर वातावरण धमिल्याउन खोज्ने तत्वहरूलाई सरकारले निगरानीमा राखेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम यो सरकारबाट हँुदैन । कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार पछि हट्ने छैन ।’ सरकार र निर्वाचन आयोग स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मौन अवधिमा अनुशासन पालना गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छोटो समयमा नेपालले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सकेकोमा मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि उत्साहजनक साथ र प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा वस्तुगत, नगद तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने मित्रराष्ट्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट प्राप्त सहयोगका लागि पनि आभारी छौैं ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा युद्धको संकट गहिरिएको र इरान र त्यस वरपरको तनाबले चिन्तित बनाएको बताउनुभयो । ‘विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ । त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरूको सुरक्षा हाम्रो ठूलो चासोको विषय हो । त्यस क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली नियोगहरूलाई सुरक्षा सहजीकरणमा कुनै कमी हुन नदिन सक्रिय बनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सघन अनुगमन गरिरहेको छ । सरकार हरदम त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको साथमा रहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

