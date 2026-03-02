जयसूर्या टोलीबाट अलग भए

लन्डन, (एजेन्सी)
सनथ जयसूर्याले श्रीलंकाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्यप्रशिक्षक पदबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन् । जारी टी–२० विश्वकपमा आयोजक भए पनि श्रीलंकाले सेमिफाइनलको यात्रा गर्न नसकेपछि पूर्व कप्तान जयसूर्याले पदबाट अलग हुने बताए । तर, ५६ वर्षीय जयसूर्याले विश्वकप नै आफ्नो अन्तिम जिम्मेवारी हुने योजना धेरै अघिदेखि बनाएको खुलासा गरेका थिए । उनले विश्वकपमा राम्रो नतिजासहित विदाई हुने सोच बनाएकोे तर, चाहेजस्तो नतिजा नआएकोमा दुःखी भएको बताए ।
पाकिस्तानविरुद्ध पाल्लेकेले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा ५ रनले पराजित भएसँगैं श्रीलंका सुपरएटमा जितविहीन भएको थियो । सुपरएटमा श्रीलंकालाई न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान र इंग्ल्यान्डले पराजित गरेका थिए । योसँगैं जयसूर्याको नेतृत्वमा श्रीलंकाली टोलीले लगातार चौथो हार पनि बेहो¥यो ।
समूह चरणमा आयरल्यान्ड, ओमान र अस्ट्रेलियालाई हराएर सुपर एटको यात्रा तय गरेपछि अन्तिम समूहको खेलमा जिम्बाब्वेसँग हार बेहोरेको थियो । समूहमा दोस्रो भएर सुपर एटमा पुगेको श्रीलंकाले इंग्ल्यान्डसँग ५१ र न्युजिल्यान्डसँग ६१ रनको ठूलो अन्तरको हार बेहोरेको थियो । सुपर एटको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग हारेपनि त्यस खेलमा भने श्रीलंकाले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो ।
जयसूर्याले २०२४ को टी–२० विश्वकपपछि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनको नेतृत्वमा श्रीलंकाले अगस्ट २०२४ मा भारतविरुद्ध २७ वर्षपछि ऐतिहासिक एकदिवसीय द्विपक्षीय सिरिज जितेको थियो । टोलीले द ओभलमा टेस्ट जित्दै घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध २–० को टेस्ट सिरिजमा विजयसमेत हासिल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया