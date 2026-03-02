टी २० वर्ल्डकपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा

काठमाडौं।
भारत र श्रीलंकामा जारी मेन्स टी २० वल्र्डकपको सेमिफाइनलको समीकरण पूरा भएको छ । सुपर एटको दुई समूहका शीर्ष दुई टोलीहरू सेमिफाइनलमा पुग्ने प्रावधानअनुसार समूह १ बाट दक्षिण अफ्रिका र भारतले यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् ।
यस्तै, समूह २ बाट इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले अन्तिम चारको स्थान सुरक्षित गरेका हुन् । बाहिरिनेमा समूह १ बाट वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे तथा समूह २ बाट पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन् । यसमध्ये जिम्बाब्वे र श्रीलंकाले कुनै पनि खेल जित्न सकेनन् ।
बुधबार कोलकताको इडेन गार्डेन रंगशालामा हुने पहिलो सेमिफाइनल खेलमा दक्षिण अफ्रिकाको सामना न्युजिल्यान्डसँग हुनेछ । यसअघि यी दुईबीच समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा, दक्षिण अफ्रिकाले सानदार जित हासिल गरेको थियो ।
बिहीबार मुम्बईको वानखेडे रंगशालामा हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा सहआयोजक भारतले इंग्ल्यान्डको सामना गर्नेछ । भारत गत संस्करणको विजेता टोली पनि हो । फाइनल खेल आइतबार हुनेछ । यी सबै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी ७ बजेर १५ मिनेटमा शुरु हुनेछ ।
समूह चरणदेखि सुपर एटसम्मको केही रेकर्डहरू
–समूह चरणदेखि सेमिफाइनलसम्म पुग्न हार नबेहोर्नेमा दक्षिण अफ्रिका एक्लो टोली हो । दक्षिण अफ्रिकाले समूह चरणमा ४ र सुपर एटमा ३ गरी प्रतियोगितामा लगातार सात खेलमा जित हासिल गरेको छ ।
–पाकिस्तानका ओपनर साहिबजादा फरहान एकै प्रतियोगितामा २ शतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याटर बने । उनले समूह चरणमा नामिबियाविरुद्ध र सुपर एटमा श्रीलंकाविरुद्ध शतक प्रहार गरेका हुन् ।
–फरहान कूल ३ सय ८३ रन बनाएर टी २० विश्वकपको एकै संस्करणमा सर्वाधिक रन बटुल्ने खेलाडीसमेत बने । उनले भारतीय खेलाडी विराट कोहलीले २०१४ को संस्करणमा बनाएको ३ सय १९ रनको रेकर्ड तोडेका हुन् ।
–सबैभन्दा बढी २ सय स्कोर पार भएको पनि रेकर्ड बन्यो । सुपर एटसम्मको खेल सकिँदा जारी प्रतियोगितामा नौ पटक २ सय रन पार भएको छ । यसअघि सर्वाधिक २ सय रन पार भएको रेकर्ड पाँच पटकको थियो । जुन, पहिलो संस्करण २००७ मा बनेको थियो ।
–क्यानडाका युवराज सामरा टी २० विश्वकपमा शतक प्रहार गर्ने एसोसिएट टोलीका पहिलो खेलाडी बने । उनले समूह चरणमा टेस्ट खेल्ने टोली न्युजिल्यान्डविरुद्ध १ सय १० रन बनाएर रेकर्ड स्थापित गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया