इरानमा फसेका विदेशी विद्यार्थीलाई बाहिरिन अनुमति, अन्तिम परीक्षाबारे विशेष व्यवस्था

पश्चिम एसिया क्षेत्रमा चर्किँदो द्वन्द्व र सुरक्षाजन्य अनिश्चितताबीच इरानले आफ्नो भूमि भित्र अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई देश छोड्न अनुमति दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। इरानी अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी Tasnim News Agency (तसनीम न्यूज) ले इरानको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएको हो।
इरान–इजरायल तनाव र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा देखिएको उतारचढावका कारण तेहरानसहित विभिन्न सहरमा शैक्षिक संस्थानहरू अस्थायी रूपमा बन्द छन्। विश्वविद्यालय र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा सीमित गतिविधि मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प हुँदा विदेशी विद्यार्थीहरू असमञ्जसमा परेका थिए। यस्तो अवस्थामा तेहरानको पछिल्लो घोषणाले विशेषगरी भारतीयसहित दक्षिण एशियाली मुलुकका विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परीक्षामा छुट र पछि उपस्थित हुने सुविधा
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालका लागि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देश फर्किन अनुमति दिइनेछ। तर उनीहरूको शैक्षिक भविष्य प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तिम परीक्षामा पछि उपस्थित हुन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। परीक्षाको नयाँ तालिका र प्रक्रिया सुरक्षा अवस्था सामान्य भएपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
यो निर्णयले विशेषगरी मेडिकल, इन्जिनियरिङ र प्राविधिक विषय अध्ययन गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई राहत दिने अनुमान गरिएको छ। केही विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थाले पनि विद्युत, इन्टरनेट र सुरक्षासम्बन्धी समस्या कारण नियमित पढाइ प्रभावित भएको बताइन्छ।
दूतावासहरूको सक्रियता
तेहरानस्थित विभिन्न देशका दूतावासहरूले आफ्ना नागरिक विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन्। भारतीय दूतावासले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न, आधिकारिक सूचना मात्रै पछ्याउन र आपत्कालीन सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको यो निर्णय मानवीय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसले देशभित्रको सुरक्षा अवस्थाबारे संकेतसमेत गर्दछ। विश्वविद्यालय बन्द, उडान स्थगन र विदेशी नागरिकलाई बाहिरिन अनुमति — यी सबै कदमहरूले क्षेत्रीय अस्थिरता गहिरिँदै गएको संकेत दिन्छन्।
क्षेत्रीय प्रभाव र आगामी अवस्था
पश्चिम एसियामा पछिल्ला हप्ताहरूमा देखिएको सैन्य गतिविधि र कूटनीतिक तनावका कारण तेल बजारदेखि शैक्षिक क्षेत्रसम्म व्यापक प्रभाव परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयमता अपनाउन आग्रह गरिरहँदा इरानले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै लचकता देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, उडान पुनः सञ्चालन र विश्वविद्यालय नियमित खुल्ने समयावधि भने अनिश्चित छ। सुरक्षा अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै पूर्ण शैक्षिक गतिविधि पुनः सुरु हुने अधिकारीहरूले संकेत गरेका छन्।
यसैबीच, नेपालसहित दक्षिण एशियाली देशहरूले पनि इरानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको तथ्यांक संकलन र आपत्कालीन योजना तयार गरिरहेको जनाइएको छ। क्षेत्रीय तनावको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण विद्यार्थीमाथि पर्न थालेको सन्दर्भमा तेहरानको पछिल्लो घोषणा तत्कालीन राहतको रूपमा हेरिएको छ।
