कतारमा इरानी मिसाइल आक्रमण: घाइतेको संख्या १६ पुग्यो, सुरक्षा सतर्कता उच्च

दोहा ।
कतारमा पछिल्लो समय भएको शृंखलाबद्ध मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। कतारको गृह मन्त्रालय (Ministry of Interior) ले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार, पछिल्लो आक्रमणमा थप ८ जना घाइते भएसँगै कुल घाइतेको संख्या १६ पुगेको छ। घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
सुरक्षा स्थिति र रक्षा प्रणालीको सक्रियता कतारको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इरानले प्रहार गरेका करिब ६५ ब्यालिस्टिक मिसाइल र १२ वटा ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई कतारको अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणालीले आकाशमै नष्ट गरिदिएको छ। यद्यपि, केही मिसाइलका टुक्राहरू (Shrapnel) विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा खस्दा मानवीय र सामान्य भौतिक क्षति भएको छ। मन्त्रालयले अमेरिकी सैन्य अड्डा ‘अल उदेद’ (Al-Udeid) र एक राडार केन्द्रलाई लक्षित गरी भएका आक्रमणलाई सफलतापूर्वक विफल पारेको दाबी गरेको छ।
नागरिकहरूका लागि कडा निर्देशन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका नागरिक, विशेषगरी आप्रवासी कामदार र नेपाली समुदायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेका मुख्य निर्देशनहरू यस प्रकार छन्: • भित्रै रहनुहोस्: धेरै नै आवश्यक काम परेमा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस्। झ्याल र खुला ठाउँबाट टाढै रहनुहोस्। • अपरिचित वस्तु: आकाशबाट खसेका मिसाइलका टुक्रा वा कुनै पनि शंकास्पद वस्तुलाई नछुनुहोस्। त्यस्ता वस्तु देखेमा तुरुन्तै ९९९ मा फोन गर्नुहोस्। • अफवाहबाट बच्नुहोस्: सामाजिक सञ्जालमा आउने अपुष्ट समाचार, भिडियो वा तस्बिरहरू सेयर नगर्नुहोस्। यसो गर्दा कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतको सूचनामा मात्र विश्वास गर्नुहोस्। नेपाली समुदायलाई विशेष अपिल कतारमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको ख्याल राख्न र कम्पनीले दिएका सुरक्षा निर्देशनहरू पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ। मोबाइलमा आउने ‘Emergency Alert’ लाई ध्यान दिनुहोस् र आपतकालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास वा स्थानीय सुरक्षा निकायसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। हाल कतारको हवाई क्षेत्र र समुद्री यातायातमा केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने विद्यालयहरूमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सुरक्षा निकायहरूले स्थिति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको र नागरिकको सुरक्षाका लागि २४सै घण्टा टोली परिचालन गरिएको जनाएका छन्।
