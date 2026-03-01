जेम्सलाई यु–१४ क्रिकेट उपाधि

काठमाडौं ।
अपराजित रहँदै जेम्सले प्रथम मातृभूमि अन्तरविद्यालय यु–१४ टी १० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेको छ । सानोठिमीस्थित मातृभूमि स्कुलद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा जेम्सले अक्षरालाई ३ रनले पराजित ग¥यो । यो अक्षराको प्रतियोगितामा पहिलो हार बन्यो ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिको विष्ट गाउँस्थित वान डे क्रिकेट एकेडेमीमा पहिले ब्याटिङ गरेको जेम्सले निर्धारित १० ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै ६४ रनको योगफल खडा ग¥यो । ‘प्लेयर अफ द म्याच’ कप्तान विदुस नेपालले २०, दीक्षान्त मिश्रले १६ र आरभ गुप्ताले ८ रन जोडे ।
बलिङमा अक्षराका हार्दिक न्यौपानेले ह्याट्रिक गरे भने अभिक अछामीले २ तथा कप्तान रिजेन बस्नेत र लक्ष्यजित मल्लले समान १–१ विकेट लिए ।
प्रत्युत्तरमा अक्षरा १० ओभरमा ६ विकेट क्षतिमा ६१ रनमा समेटियो । रिजेन बस्नेतले २२, नियोल राउतले १६ र लक्ष्यजित मल्लले १४ स्कोर गरे । जेम्सका विदुस नेपालले २ तथा सुभन शाह, प्रागभ पाण्डे र अविर लामिछानेले समान १–१ विकेट हात पारे ।
शनिबारै भएको सेमिफाइनलमा अक्षराले विश्वज्ञानलाई ८ विकेट तथा जेम्सले ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुललाई २९ रनले हराउदै फाइनल यात्रा तय गरेका थिए ।
उपाधिसंगै जेम्सले ५० हजार नगद पुरस्कार हात पा¥यो भने उपविजेता अक्षराले २५ हजार नगद पुरस्कार पायो ।
अक्षराका रिजेन बस्नेत ‘प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट’ घोषित भए । उनले माउन्टेन बाइक पुरस्कार पाए । ग्यालेक्सीका मिङमा तामाङ उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिए । उनले ब्याट उपहार पाए । उत्कृष्ट बलर बनेका जेम्सका प्रागभ पाण्डेले जुत्ता पुरस्कार हात पारे
