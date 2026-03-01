रास्वपामा झट्का : कर्णालीकी संस्थापक महामन्त्री चन्द्रा बिक र सुर्खेत जिल्ला सभापति जगत बस्नेत कांग्रेस प्रवेश

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कर्णाली प्रदेशमा ठूलो राजनीतिक झट्का लागेको छ। कर्णाली प्रदेशकी संस्थापक महामन्त्री चन्द्रा बिक र सुर्खेतका कार्यवाहक जिल्ला सभापति जगत बस्नेतले पार्टी परित्याग गर्दै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्। बिक र बस्नेतसहित रास्वपाका केही प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूलाई आइतबार सुर्खेतमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। ‘विचार र व्यवहारमा दूरी बढ्दै गयो’ कांग्रेस प्रवेशपछि बोल्दै चन्द्रा बिकले रास्वपामा आफूहरूले देखेको आशा र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको बताइन्। “हामीले वैकल्पिक राजनीति र सुशासनको नारासहित पार्टी निर्माणमा योगदान दियौँ। तर पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनमा पारदर्शिता कमजोर हुँदै गयो,” उनले भनिन्। जगत बस्नेतले पनि स्थानीय तहमा संगठनलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्दा आवश्यक साथ–समर्थन नपाएको गुनासो गरे।
“नीतिगत स्पष्टता र कार्यकर्ताको सम्मान नहुँदा राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउन गाह्रो भयो,” उनले बताए। कांग्रेसको दाबी : ‘नयाँ पुस्ता आकर्षित हुँदैछ’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थागत परम्परामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरू आकर्षित भइरहेको दाबी गरे। “देशको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,” उनले भने।
शर्माले कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा संगठन सुदृढ गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले नयाँ प्रवेश गरेका नेताहरूको अनुभव र ऊर्जा पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। कर्णालीमा शक्ति सन्तुलनको संकेत कर्णाली प्रदेशमा रास्वपाले पछिल्लो चुनावमा उल्लेख्य मत प्राप्त गरे पनि संगठन विस्तारको चरणमा रहेको थियो। संस्थापक तहकै नेताहरू बाहिरिनुले प्रदेश संगठनमा असर पर्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
विशेषगरी सुर्खेत जिल्लालाई कर्णालीको राजनीतिक केन्द्र मानिन्छ। यहाँ प्रभावशाली नेताहरूको पार्टी परिवर्तनले आगामी स्थानीय र संघीय चुनावको समीकरणमा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। रास्वपाको प्रतिक्रिया के? रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टीले आन्तरिक समीक्षा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। केही नेताहरूको व्यक्तिगत निर्णयले पार्टीको मूल दिशा परिवर्तन नहुने दाबी गरिएको छ। “संगठन निर्माणको क्रममा आवागमन स्वाभाविक प्रक्रिया हो,” एक प्रदेश नेताले बताए।
प्रतिक्रिया