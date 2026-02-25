इंग्ल्यान्ड टी २० विश्वकपको सेमिफाइनलमा

काठमाडौं।
इंग्ल्यान्ड जारी टी २० विश्वकपअन्तर्गत् सेमिफाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार समूह २ को सुपर एटको खेलमा पाकिस्तानलाई २ विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्डले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो । पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले १ सय ६५ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जसलाई इंग्ल्यान्डले ८ विकेट गुमाएर अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा भेटाएको थियो ।
इंग्ल्यान्डको जितमा कप्तान हेरी ब्रुकले शतक (१०० रन) प्रहार गरेका थिए । यो जारी प्रतियोगितामा चौथो शतक पनि हो । यो जितले इंग्ल्यान्डको २ खेलमा ४ अंक भएको छ ।
इंग्ल्यान्ड जारी प्रतियोगितामा सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो टोलीसमेत बनेको छ । टोलीले यस समूहमा अन्तिम खेल न्युजिल्यान्डसँग खेल्नेछ । यसअघि टोलीले पहिलो खेलमा सहआयोजक श्रीलंकालाई हराएको थियो ।
पाकिस्तान समस्यामा
पाकिस्तानको भने यो हारले दुई खेलमा एक अंक मात्रै भएको छ । पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डबीचको सुपर एटको पहिलो खेल वर्षाले रद्ध भएको थियो । साथै पाकिस्तानको सेमिफाइनलको यात्रा कठिन मोडमा पुगेको छ । टोली सेमिफाइनल पुग्न अन्य खेलको नतिजामा भर पर्नु पर्ने भएको छ । तर, यसको लागि पाकिस्तानले अन्तिम खेलमा श्रीलंकालाई हराउनु पर्छ । श्रीलंकालाई हराएपछि पाकिस्तानको ३ अंक हुनेछ । यसपछि अन्य खेलमा श्रीलंका र इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डलाई हराउनु आवश्यक छ ।
खेलमा बनेका रेकर्डहरू
–इंग्ल्यान्डका कप्तान हेरी ब्रुकको १०० रन कप्तानद्वारा पुरुषको टी २० विश्वकपमा बनेको पहिलो शतक हो ।
–यो कप्तानको रूपमा टी २० विश्वकपको उच्चतम रन पनि हो । यसअघि २००९ को टी २० विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजका कप्तान क्रिस गेलले भारतविरुद्ध बनाएको ९८ रन नै कप्तानले बनाएको उच्चतम थियो ।
–ब्रुक इंग्ल्यान्डका लागि टी २० विश्वकपमा शतक बनाउने पहिलो कप्तानसमेत बनेका छन् । यसअघि २०१९ को संस्करणमा इंग्ल्यान्डका लागि कप्तान आयन मोर्गानले न्युजिल्यान्डविरुद्ध ९१ रन बनाएको नै कप्तानको उच्चतम रन थियो ।
–ब्रुक टी २० विश्वकपमा पाकिस्तानविरुद्ध उच्चतम रन बनाउने ब्याटर पनि बने । यसअघि बंगलादेशका शकिब अल हसनले पाकिस्तानविरुद्ध २०१२ को संस्करणमा ८४ रन बनाएका थिए ।
–इंग्ल्यान्ड लगातार ५ संस्करणको टी २० विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ । यसअघि पाकिस्तान र श्रीलंका लगातार चार पटक सेमिफाइनल पुगेका थिए ।
–पाकिस्तानका बलर शाहीन शाह अफ्रिदी टी २० विश्वकपअन्तर्गत् पावरप्लेमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बनेका छन् । उनले १८ विकेट लिएका छन् । मंगलबारको खेलमा शाहीनले पावरप्लेमा इंग्ल्यान्डका ३ विकेट लिएर पाकिस्तानलाई राम्रो शुरुआत दिलाएका थिए ।
टी २० विश्व कपमा कप्तानद्वारा बनाइएका ५ उच्च रन
हेरी ब्रुक (इंग्ल्यान्ड) १०० पाकिस्तानविरुद्ध २०२६
क्रिस गेल (वेस्ट इन्डिज) ९८ भारतविरुद्ध २००९
लार्कन टकर (आयरल्यान्ड) ९४ ओमानविरुद्ध २०२६
रोहित शर्मा (भारत) ९२ अस्ट्रेलियाविरुद्ध, २०२४
क्रिस गेल (वेस्ट इन्डिज) ८८ अस्ट्रेलियाविरुद्ध, २००९
प्रतिक्रिया