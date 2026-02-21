रक्तदान जीवनदान हो, सबै स्वस्थ नागरिकले नियमित रक्तदान गरौः नेता आले

धनगढी ।

कैलालीको धनगढीस्थित नव जीवन अस्पतालमा बैतडी समाज कैलालीले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं। ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेले आज रक्तदान गर्नु भएको छ ।

समाजसेवा र मानवताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै नेता आले स्वयं उपस्थित भई रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको हो ।

उहाले रगत अभावका कारण बिरामीले दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले रक्तदान गरेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “रक्तदान जीवनदान हो, सबै स्वस्थ नागरिकले नियमित रक्तदान गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा युवाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

आयोजक बैतडी समाज कैलालीका अध्यक्ष मायाप्रकास भट्टले रक्त अभाव न्यूनीकरण गर्न यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

रक्तदान कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै मानव सेवामा राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय भूमिका पनि उजागर गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com