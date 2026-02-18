लुम्बिनी र काठमाडौं फाइनलमा

काठमाडौं ।
प्याब्सन लुम्बिनी र आयोजक प्याब्सन काठमाडौं यु–१५ प्याब्सन क्रिकेट लिग (पीसीएल) मा मंगलबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
तल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले प्याब्सन बागमतीलाई १६ रनले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउदै १ सय १३ रन बनयो ।
बागमतीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै ९७ रन जोड्यो ।काठमाडौंले प्याब्सन मधेशलाई ६ रनले हरायो । काठमाडौंले २० ओभरमा ७ विकेट क्षतिमा १ सय ३ रनको योगफल खडा ग¥यो । मधेशले २० ओभरमा ९ विकेट क्षतिमा ९७ रन बनायो । फाइनल बुधबार हुनेछ ।
