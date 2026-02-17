माउन्ट एभरेष्ट तेक्वान्दो सुरु

काठमाडौं।
नेपाल तेक्वान्दो संघको आयोजनामा चौथो माउन्ट एभरेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता (डब्लुटी जी वान) तथा दोश्रो माउन्ट एभरेष्ट जीसीएस अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगिता (डब्लुटी जी वान) सोमबारदेखि भएको छ ।
प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । प्रतियोगिता २३ राष्ट्रका १ हजार २ खेलाडी सहभागी छन् । प्रतियोगितामा गेरोगी÷पुम्सेतर्फ जम्मा ७४ स्पर्धा समावेश छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा भइरहेको प्रतियोगिताको ४० वर्षमुनि मिक्स पुम्सेमा नेपालका जितबहादुर बोट र सीता तामाङले स्वर्ण जिते । पुरुष टिम पुम्सेमा नेपालका जितबहादुर बोट, प्रेमबहादुर लिम्बू र अन्जन चौधरीले स्वर्ण हात पारे । ४० वर्षमुनि महिला एकल पुम्सेमा हङकङकी लि लाइ कोङ तथा पुरुषमा प्रेमबहादुर लिम्बू पहिलो भए ।
पुरुष ३० वर्षमुनि मलेसियाका हाउ केन चाउ, ३० वर्षमुनि पुरुष टिममा मलेसिया, ३० वर्षमुनि मिक्स पेयरमा मलेसियाले स्वर्ण जिते ।
