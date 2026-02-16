लिट्मस् इन्डस्ट्रिज लिमिटेड लाई भारतको पावर ग्रिडबाट सीमापार विद्युत् परियोजनामा स्वीकृति

काठमाडौँ
नेपालकै तार, केबल तथा कन्डक्टर उत्पादनमा अग्रणी लिट्मस् इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (पीजीसीआईएल)ले उच्च क्षमताको सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि कन्डक्टर आपूर्तिको स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यससँगै कम्पनी सीमापार परियोजनामा चयन हुने एकमात्र नेपाली उत्पादक बनेको छ ।

सम्झौता अनुसार लिट्मसले ४०० केभी एसीएसआर मूस कन्डक्टर २,७९९ किलोमिटर उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर–बथनाहा परियोजनामा प्रयोग गरिनेछ ।

यो प्रसारण लाइन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित छ । नेपालमै पहिलोपटक ४०० केभी एसीएसआर मूस कन्डक्टर उत्पादन हुने यस उपलब्धिले देशको औद्योगिक र प्रविधिक क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाले परियोजना स्वीकृत गर्नु अघि लिट्मसको उत्पादन प्रक्रिया, क्षमता, गुणस्तर नियन्त्रण र कारखाना पूर्वाधारको गहन मूल्याङ्कन गरेको थियो । यस स्वीकृतिसँगै लिट्मस अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता रूपमा स्थापित भएको छ र नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार र सीमापार ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नेपालको सहभागिता सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

