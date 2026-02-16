पाकिस्तान–नेपाल मैत्री ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, बालुवाटार एकेडेमीले जित्यो उपाधि

काठमाडौं।

काठमाडौंस्थित पाकिस्तान दूतावासको आयोजनामा पाकिस्तान–नेपाल मैत्री ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको ११औँ संस्करणको अन्तिम खेल तथा समापन समारोह सम्पन्न भएको छ।

फेब्रुअरी ७ देखि १५ सम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगितामा पाकिस्तान दूतावास टोलीसहित विभिन्न नेपाली क्लबका १२ टोलीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सन् २०१४ देखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको यस प्रतियोगिताले नेपाल र पाकिस्तानका युवाबीच क्रिकेटप्रतिको साझा उत्साह, मित्रता र खेलकुदीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै आएको छ।

समापन समारोहमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्रार एच. हाश्मी तथा अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले विजेता टोली, उत्कृष्ट खेलाडी र प्रतियोगिता पदाधिकारीहरूलाई उपाधि कप, पदक तथा नगद पुरस्कार प्रदान गरे।

यस वर्ष बालुवाटार क्रिकेट एकेडेमीले उपाधि जित्दै कप र नगद पुरस्कार हात पार्‍यो भने पाकिस्तान दूतावास टोली उपविजेता बन्यो।

कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का महासचिव, बंगलादेश र चीनका राजदूत, मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत तथा अन्य कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै नेपाल क्रिकेट संघका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, पाकिस्तान–नेपाल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल, नेपाल–पाकिस्तान मैत्री तथा सांस्कृतिक संघ, नेपाल–पाकिस्तान युवा परिषद्का प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा तथा पाकिस्तानी समुदायका सदस्यहरूको पनि सहभागिता थियो।

प्रतियोगिताको विरासतको सम्मानस्वरूप अघिल्ला संस्करणहरूमा सहभागी भई राष्ट्रिय टोलीसम्म पुगेका सात नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो।

समापन मन्तव्यमा राजदूत हाश्मीले सन् २०२७ मा १६ टोलीको सहभागितासहित १२औँ संस्करण आयोजना गरिने घोषणा गर्दै दुई देशबीच युवा सहभागिता र खेलकुद आदानप्रदानलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सहयोगी साझेदारहरू आईएमई ग्लोबल बैंक र फिली क्याफे तथा प्रत्यक्ष प्रसारण साझेदार एक्सन टेलिभिजन र डिश होम मिडिया नेटवर्कलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com