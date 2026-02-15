वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल ९ विकेटले पराजित

काठमाडाैं ।
आइसिसी पुरुष टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल लगातार तेस्रो खेलमा पराजित भएको छ । आज भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग पनि नेपाल पराजित भयो ।
भारतको मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग ९ विकेटले पराजित भएको हो । नेपालले दिएको १ सय ३४ रनको लक्ष्य पछाएको वेस्ट इन्डिजले १५.२ ओभरमा पूरा गर्यो ।
समूह ‘सी’ मा रहेको नेपालको यो लगातार तेस्रो हार हो । यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल इग्ल्याण्डसँग, दोस्रो खेलमा इटालीसँग पराजित भएको थियो । यस लगातार हारसँगै नेपालको सुपर एटमा पुग्ने सम्भावना सकिएको छ ।
