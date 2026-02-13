भारतीय विद्यार्थी कन्डुलाको मृत्यु प्रकरण: परिवारलाई ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन अमेरिका तयार

काठमाडौं ।
अमेरिकामा प्रहरी कारबाहीका क्रममा ज्यान गुमाएका भारतीय विद्यार्थी कन्डुलाको परिवारलाई अमेरिकी प्रशासनले करिब ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (झण्डै ५१ मिलियन अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति दिन सहमति जनाएको छ।
कन्डुलाको सन् २०२३ मा Seattle मा एक प्रहरी अधिकारीले चलाएको गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। घटनापछि सार्वजनिक भएको प्रहरीको बडीक्याम अडियोमा एक अधिकारीले उनको जीवनको मूल्यबारे असंवेदनशील टिप्पणी गरेको सुन्निएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि उक्त प्रकरण अमेरिकाभर मानवअधिकार र आप्रवासी सुरक्षाको बहसको विषय बनेको थियो।
मृतक कन्डुला भारतीय मूलकी विद्यार्थी थिइन्, जो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका गएकी थिइन्। उनको परिवारले घटनालाई लापरवाही र गैरजिम्मेवार व्यवहारको परिणाम भन्दै कानुनी लडाइँ अघि बढाएको थियो। लामो छलफल र कानुनी प्रक्रियापछि सम्बन्धित निकाय क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको जनाइएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त रकम मृतकको परिवारलाई न्यायिक समझदारी (settlement) अन्तर्गत उपलब्ध गराइनेछ। यद्यपि, क्षतिपूर्ति दिने सहमति भए पनि यस प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथिको अनुशासनात्मक कारबाहीबारे बहस अझै जारी रहेको बताइएको छ।
यस घटनाले अमेरिकी प्रहरी प्रणाली, आप्रवासीको सुरक्षा र कानुनी उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी सुधार र कडा उत्तरदायित्व प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कन्डुलाको मृत्युले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो र संवेदना उत्पन्न गरेको थियो। क्षतिपूर्तिको निर्णयलाई परिवारले आंशिक न्यायका रूपमा लिएको जनाइएको छ, यद्यपि उनीहरूले ‘जीवनको क्षति पैसाले पूर्ति नहुने’ बताएका छन्।
