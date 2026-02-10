१७औँ राष्ट्रिय बाल नाट्य महोत्सव काठमाडौंमा सुरु

काठमाडौं ।

काठमाडौंस्थित रूसी घरमा १७औँ राष्ट्रिय बाल नाट्य महोत्सव औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। फेब्रुअरी ९ देखि १४ सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा देशका विभिन्न सहरबाट आएका विद्यालयीय नाट्य समूहका १८ नाटक मञ्चन गरिनेछ।

रूसी घर र शैली थिएटरको सहकार्यमा आयोजना गरिएको यस महोत्सवको उद्देश्य बालबालिकाको सिर्जनशीलता र मञ्चीय आत्मविश्वास विकास गर्नुका साथै नेपाल–रूस सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु हो। महोत्सव नेपाल–रूस कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ र बोल्शोई थिएटरको २५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा समर्पित छ।

उद्घाटन समारोहमा शैली थिएटरका अध्यक्ष एन. बुद्धाथोकीको अध्यक्षता र कवि एल. बी. क्षेत्री प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। पहिलो दिन मेरिगोल्ड विद्यालय, भक्तपुरको नाट्य टोलीले प्रस्तुत गरेको नाटक “पार्वती” मञ्चन गरिएको थियो।

