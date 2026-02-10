भ्याली पब्लिक र फेरिल्यान्ड च्याम्पियन

काठमाडौं ।

भ्याली पब्लिक र फेरिल्यान्ड इन्टरेनसनल स्कुलले दोश्रो ज्ञान संस्कार अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि सोमबार जितेका छन् । भ्याली पब्लिक ब्वाइज तथा फेरिल्यान्ड गल्र्समा च्याम्पियन बने ।

ब्वाइजको फाइनलमा भ्याली पब्लिकले ड्याफोडिललाई ५६–४० ले पराजित ग¥यो । भ्याली पब्लिकका अशोक विकले २१ अंक जोडे ।

सामाखुशीस्थित आयोजक ज्ञान संस्कार इन्टरनेसनल स्कुलको कोर्टमा भएको गल्र्सको फाइनलमा फेरिल्यान्डले भ्याली पब्लिकलाई ३०–२५ ले हरायो ।

फेरिल्यान्डकी सन्दिपा राईले १७ स्कोर गरिन् । दुवै समूहको विजेताले १५ हजार र उपविजेताले १० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com