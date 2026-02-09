ह्युन्डाई स्यान्ट्रोः नेपालमा साना गाडीको कथा बदल्ने कार

काठमाडौँ
ह्युन्डाई स्यान्ट्रो पहिलो पटक नेपाल भित्रिँदा साना गाडीको बजारमा जापानी ब्रान्डको प्रभुत्व थियो र भारतमा उत्पादन भएका गाडीप्रतिको विश्वास विस्तारै विकसित हुँदै थियो । सन् १९९९ मा ह्युन्डाई इन्डियाले आफ्नो पहिलो मोडेलका रूपमा स्यान्ट्रो सार्वजनिक गरेको थियो । दैनिक प्रयोगका लागि उपयुक्त सोचविचार गरेर डिजाइन गरिएको र आरामदायी स्यान्ट्रो सुरु देखि नै फरक पहिचान बनाउन सफल भयो। यसलाई अझ विशेष बनाउँदै नेपाल ह्युन्डाई स्यान्ट्रोको पहिलो निर्यात बजार समेत बन्यो। यो केवल एक गाडीको सुरुवात मात्र होइन, ह्युन्डाई र नेपाल दुवैका लागि गर्वको क्षण थियो ।
स्यान्ट्रोले नेपाली ग्राहकको ह्याचब्याकप्रतिको धारणा नै परिवर्तन गर्यो । सानो गाडी पनि भरपर्दो, आकर्षक, मर्मतमा सजिलो र नेपाली सडक तथा पारिवारिक आवश्यकताअनुसार उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने सन्देश स्यान्ट्रोले दियो । समयसँगै स्यान्ट्रो केवल गाडी मात्र रहेन, नेपाली परिवारको भरोसा योग्य साथी बन्यो र यही आधारमा ह्युन्डाईले नेपालमा आफ्नो यात्रा अघि बढायो ।
आज नेपालमा स्यान्ट्रोको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा हामी एउटा प्रतिष्ठित मोडेल मात्र होइन, त्यसबाट सुरु भएको भरोसाको विरासतलाई पनि सम्मान गर्दैछौँ ।
यस विशेष अवसरमा ह्युन्डाई इन्डिया र ह्युन्डाई नेपालको सहकार्यमा सन् २००० मोडेल वर्षका ह्युन्डाई स्यान्ट्रोका प्रयोगकर्तालाई ह्युन्डाई नेपालसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । छनोटमा परेका ग्राहकले ह्युन्डाईद्वारा तयार गरिएको सानो सरप्राइजको अनुभव गर्ने विशेष अवसर पाउनेछन् ।
