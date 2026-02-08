आइतबार सुनचाँदीको मूल्यमा ठूलो उछाल

काठमाडौं । 

नेपाली बजारमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। बिहीबार प्रतितोला ४ हजार २०० रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आइतबार तोलामा ९ हजार ५०० रुपैयाँले बढ्दै प्रतितोला ३ लाख ५०० रुपैयाँ पुगेको छ। गत शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढ्दै आइतबार प्रतितोला ५ हजार १० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ३०० रुपैयाँले बढी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने आइतबार सुन प्रतिऔंस ४ हजार ९६७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com