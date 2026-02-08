सम्झनामा सुनिल थापा (राते काइँला)



साल फिल्म : टिभी कार्यक्रम, भाषा

२०३८ एक दुजेके लिए (हिन्दी)

२०३९ आजकी आवाज( हिन्दी)

२०३९ मशाल (नेपाली)

२०४३ मानव हत्या (हिन्दी)

२०४६ चिनो (नेपाली)

२०४६ मनु द ग्रेट (हिन्दी)

२०४६ अलबेला (हिन्दी)

२०४८ देउकी (नेपाली)

२०४९ नसिबवाला (हिन्दी)

२०४९ बन्धु (हिन्दी÷बंगाली)

२०५१ प्रभिषा (नेपाली)

२०५१ ज्वाला(नेपाली)

२०५६ ठुल्दाइ (नेपाली)

२०५७ आगो (नेपाली)

२०५७ त“ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री (नेपाली)

२०५७ यो मायाको सागर (नेपाली)

२०६० जेठो कान्छो (नेपाली)

२०६१ वसन्त ऋतु (नेपाली)

२०६२ कर्मयोद्धा (नेपाली)

२०६३–२०७४ मेरी बास्सै (टिभी शृंखला नेपाली)

२०६४ रघुवीर (नेपाली)

२०६५ कानुन (नेपाली)

२०६६ गड लिभ्स इन द हिमालयज (नेपाली÷अंग्रेजी)

२०७१ मेरी कोम (हिन्दी)

२०७२ १० एन्द्रथुकुल्ला (तमिल)

२०७४ सरकार राज (भोजपुरी)

२०७५ बोर्डर (भोजपुरी)

२०७६ निरहुवा चलल लन्डन (भोजपुरी)

२०७६–२०७७ डियर जिन्दगी (टिभी शृंखला नेपाली)

२०७६ शेर–ए–हिन्दुस्तान (भोजपुरी)

२०७९ प्रेमगीत ३ (नेपाली)

२०८१ मिराइ (तेलुगु)

२०८२ हृदयभरि (नेपाली)

२०८२ राम नाम सत्य (नेपाली)

२०८२ पहाड (नेपाली)