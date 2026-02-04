गाजियाबादमा तीन नाबालिग दिदीबहिनीको सामूहिक आत्महत्या, अनलाइन गेमको लत मुख्य आशंका

काठमाडौं ।
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गाजियाबादमा एकै परिवारका तीन नाबालिग दिदीबहिनीले सामूहिक आत्महत्या गरेका छन्। गाजियाबादको भरत सिटी सोसाइटी (टिला मोड क्षेत्र) मा सोमबार बिहान करिब २ बजे ९ तले भवनबाट हामफाल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
प्रहरीका अनुसार चेतन कुमारकी छोरीहरू १६ वर्षीया निशिका, १४ वर्षीया प्राची र १२ वर्षीया पाकीको शव बिहान फेला परेको हो। परिवारका अन्य सदस्यहरू सुतिरहेको अवस्थामा घटना भएको बताइएको छ। घटनास्थलबाट हालसम्म कुनै सुसाइड नोट फेला परेको छैन।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तीनै जना ‘कोरियन लभर’ नामक कथित अनलाइन टास्क–आधारित गेमप्रति अत्यधिक लतमा परेको आशंका गरिएको छ। परिवारका सदस्यहरूले उनीहरू लामो समय मोबाइलमै व्यस्त रहने, मोबाइल प्रयोग रोक्न खोज्दा विवाद हुने गरेको बयान दिएका छन्। खेलप्रतिको लतका कारण उनीहरूले विद्यालय जानसमेत छाडेको खुलेको छ।
प्रहरीले अनलाइन गेममार्फत मानसिक दबाब, सम्भावित अनलाइन दुर्व्यवहार, बाह्य व्यक्तिको प्रभाव वा पारिवारिक कारण—सबै कोणबाट घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यसका लागि तीनैजनाका मोबाइल फोनहरू जफत गरी डिजिटल गतिविधि र सञ्चार विवरणको फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ।
घटनापछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी फ्ल्याट सिल गरेको छ। अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आत्महत्याको ठोस कारण खुल्न नसक्ने गाजियाबाद प्रहरीले जनाएको छ।
यस घटनाले नाबालिगहरूमा बढ्दो अनलाइन गेमको लत, डिजिटल दबाब र अभिभावकीय निगरानीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अनियन्त्रित डिजिटल सामग्री र गेमिङले किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै सतर्कता र परामर्श आवश्यक देखिन्छ।
