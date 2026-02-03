मध्यपहाडी लोकमार्गको मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’

पर्वत । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने मोदीखोलामा ‘आर्क ब्रिज’ निर्माणकार्य शुरु भएको छ । राजमार्गको पर्वत खण्ड कालोपत्र गरी सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि पुल निर्माण शुरु भएको हो ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. २ पातीचौर र वडा नं. ६ डिमुवा जोड्ने गरी पुल निर्माण शुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले जानकारी दिएको छ ।
आयोजनाका इन्जिनियर कल्पना मिश्रका अनुसार आर्क ब्रिज निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पुल विभागबाट गत वैशाखमै स्वीकृत भएको थियो । इन्जिनियर मिश्रका अनुसार अहिले पुलको जग खन्ने काम भइरहेको छ । ६२ मिटर लामो उक्त पुलको चौडाइ ११ मिटर हुनेछ । डबल स्पानको यो पुल निर्माणका लािग ७ करोड ५० लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
पुल निर्माणका लागि २०७९ साल भदौ २८ गते लुम्बिनी÷प्राकृतिक जेभी काठमाडौँसँग सम्झौता भए पनि डिजाइन स्वीकृत हुन समय लागेकाले ढिलो गरी निर्माण शुरु भएको हो । यो निर्माण कम्पनीसँग पर्वत र बागलुङको गरी एकैपटक पाँचवटा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।
हालम्म पर्वत खण्डको तमादीखोला र बागलुङको काठेखोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । दोस्रो सुन्दरे खोलामा निर्माण कार्य भइरहेको छ । तेस्रो मोदीखोलामा पनि गत महिनादेखि निर्माण शुरु भएको छ भने पातीखोलामा बन्ने दुईवटा पुलको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर कल्पना मिश्रले जानकारी दिइन् ।
मोदीखोलाको पुलको निर्माण अवधि आगामी भदौ मसान्तसम्म रहेको छ । अवधि सकिए पनि पुनः म्याद थपिने उहाँको भनाइ छ । अहिले मोदीखोलामा ३५ वर्षअघि बनेको पुरानो र जीर्ण पुलबाट सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । पुरानो पुललाई विस्थापित नगरीकन सोही पुलभन्दा तलपट्टि आर्क ब्रिज बनाउन थालिएको हो ।
अत्यधिक संख्यामा र उच्च भारवहन क्षमताका समेत सवारीसाधन यो राजमार्गमा सञ्चालन हुने भएकाले आर्क प्रविधिको पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । यो पुल अन्य मोटरेबल पुलभन्दा बलियो, टिकाउ, उच्च भारवहन क्षमताका साथै कम मात्रामा मर्मत गरे हुने खालको रहेको इन्जिनियर मिश्रको भनाइ छ ।
यो सडक हुँदै बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुमका लागि सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गर्दछन् । अब पातीखोलामा हाल भइरहेको पुलको दुवैतर्फ ५२÷५२ मिटर लामो दुईवटा पुल निर्माण हुनेछन् । उक्त पुलको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको भएपनि जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएकाले पुल निर्माण शुरु हुन नसकेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख शम्भु आचार्यले बताए ।
सडक दुई लेनको बनेपनि पुरानो संरचनामा बनेका सिंगल लेनको पुलले सवारीको चाप धान्न गाह्रो भएकाले नयाँ पुलहरू थप गर्ने योजना अनुरुप यो पुल निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
