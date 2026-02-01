‘जंगलभित्रको राजधानी’ कहलिने सुन्दर भिएना सहर

युरोपको मुटुमा अवस्थित अष्ट्रियाको राजधानी भियना केवल एउटा सहर मात्र होइन, यो त इतिहास, कला र आधुनिकताको यस्तो जीवन्त सङ्गम हो जसलाई संसारकै सबैभन्दा बस्न योग्य र सुन्दर सहरको रूपमा बारम्बार विश्वले स्विकार्ने गर्छ । यहाँको हावामा सङ्गीतको सुगन्ध छ र हरेक गल्लीमा भव्य दरबारहरूको इतिहास झल्कन्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, यति विकसित र व्यवस्थित सहरमा तपाईंले वार्षिक पास लिएर दिनको १ युरोभन्दा पनि कम मूल्यमा अत्याधुनिक ट्राम, बस र मेट्रोको असीमित सुविधा लिन सक्नुहुन्छ ।
यो सहर जति सफा र अनुशासित छ, उति नै रहस्यमय र रोमान्चक पनि । कुनै समय विश्वका शक्तिशाली गुप्तचर निकायहरू सिआइए र केजीबीका एजेन्टहरूको ‘जासुसी अड्डा’ बनेको यो तटस्थ सहर आज पनि आफ्ना पुराना कफी हाउस र युनेस्कोले गौरवका साथ सूचीकृत गरेको कफी संस्कृतिका लागि विश्वभर प्रख्यात छ । जहाँ एक कप कफीको साथमा घण्टौँसम्म किताबमा हराउनु वा गहिरो सोचमा डुब्नु यहाँको जीवनशैली नै हो ।
भियनाको आकर्षण यतिमा मात्र सीमित छैन । यहाँ सन् १७५२ देखि सञ्चालनमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा पुरानो चिडियाखाना मात्र होइन, ४ सय ५० वर्ष पुरानो स्पेनिस राइडिङ स्कुलका सेता घोडाहरूले सङ्गीतको धूनमा देखाउने नृत्य जस्तो दुर्लभ कलाले जोकोहीलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ । सहरको आधाभन्दा बढी भाग पार्क र जङ्गलले ढाकिएको हुनाले यसलाई ‘जंगलभित्रको राजधानी’ पनि भनिन्छ, जहाँको ‘सेन्ट्रल सेमेट्रि’ मा जिउँदा मानिसभन्दा सुतिरहेका (मृत) मानिसको संख्या बढी हुनुले यस सहरको ऐतिहासिक गहिराइलाई झल्काउँछ ।
बेथोभेन र मोत्जार्ट जस्ता महान् संगीतकारहरूको कर्मथलो रहेको यस सहरमा समयको महत्व बुझेका अनुशासित मानिसहरू र उनीहरूको शालीन व्यवहारले भियनालाई थप गरिमामय बनाएको छ । अझ यहाँका युवतीहरूको आत्मविश्वास, उत्कृष्ट फेसन सेन्स र स्वाभाविक सौन्दर्यले त भियनाको सांस्कृतिक वातावरणलाई थप चमक दिने गर्छ । वास्तवमा, भियना त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सौन्दर्य केवल आँखामा मात्र होइन, यहाँको हरेक चाल, कला र जीवन पद्धतिमा महसुस गर्न सकिन्छ ।
