प्रकृतिको काखमा समृद्धिको नमुना स्विट्जरल्याण्ड

युरोपको मुटुमा धड्किरहेको सुन्दर देश हो स्विट्जरल्याण्ड । एउटा यस्तो देश, जहाँ भूगोलको सुन्दरता र मानवनिर्मित व्यवस्थाको सन्तुलनले स्वर्गको आभास दिलाउँछ । घडी, चकलेट र हिउँले ढाकिएका अल्प्स पर्वत शृङ्खलाका लागि मात्र होइन, वास्तवमा यो मुलुक आफ्नो उच्च जीवनस्तर र सुदृढ सामाजिक संरचनाका कारण विश्वकै लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । यहाँको जीवनशैली यति सन्तुलित र व्यवस्थित छ कि एकपटक त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई लाग्छ ‘वास्तविक समृद्धिको अर्थ त यही पो रहेछ ।’ यहाँको समाज केवल नियममा बाँधिएको छैन, बरु नियमलाई नै आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाएर भविष्य निर्माणमा जुटेको छ ।
यहाँको समृद्धि केवल तथ्याङ्कमा सीमित छैन, बरु नागरिकका आँखामा झल्किने आत्मविश्वासमा देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो मेरुदण्ड ठानेको छ, जहाँ विश्वस्तरीय अस्पताल र विद्यालयहरूले हरेक नागरिकलाई ‘अभाव’ शब्दबाट मुक्त राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनु र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुनुले मानिसहरूलाई रोगभन्दा पनि उपचारको खर्चसँग डराउनुपर्ने स्थितिबाट जोगाएको छ । आयआर्जनको कुरा गर्दा स्विट्जरल्याण्ड विश्वकै शिखरमा छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, यहाँ राष्ट्रियस्तरमा न्यूनतम तलब तोकिएको छैन, तैपनि यहाँका श्रमजीवीहरू संसारकै उच्च पारिश्रमिक पाउने भाग्यमानीमा पर्छन् । यहाँ श्रमको ठूलो सम्मान गरिन्छ र बेरोजगारीको छायाँ कतै देखिँदैन ।
समयको कदर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्विट्जरल्याण्डबाट सिक्नुपर्छ । यहाँका रेल र बसहरू सेकेन्डको हिसाबले गुड्छन्, जसले गर्दा मानिसहरूको जीवनमा हतार र तनावको गुञ्जायस नै रहँदैन । समयमै काम सुरु गर्ने र समयमै परिवारलाई समय दिने यो स्विस संस्कारले काम र निजी जीवनबीचको एउटा आदर्श सन्तुलन सिर्जना गरेको छ । यहाँका मानिसहरू बाहिरबाट हेर्दा अलि शान्त र गम्भीर देखिए पनि उनीहरूको भित्री मनमा भने गहिरो सन्तुष्टि छ । राजनीतिक अस्थिरता र अपराधको डरबाट पूर्णतः मुक्त यो समाजमा एउटी महिला वा बालक मध्यरातमा पनि निर्धक्क हिँड्न सक्छन् । यही सुरक्षा र स्थिरता नै यहाँको वास्तविक सुखको आधार हो ।
प्रकृतिको काखमा हुर्किएको स्विट्जरल्याण्डले आफ्नो पर्यावरणलाई मन्दिर जत्तिकै पवित्र राखेको छ । नीलो कञ्चन ताल, हरियाली र सफा हावा यहाँको जीवनशैलीकै पर्याय हुन् । हजारौँ किलोमिटर लामा पैदल मार्गहरूमा हिँड्दै मानसिक शान्ति खोज्ने यहाँको परम्परा लोभलाग्दो छ । अझ विशेष कुरा त यहाँको लोकतन्त्र हो, जहाँ हरेक नागरिकले जनमत संग्रहमार्फत देशका महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँछन् । यो व्यवस्थाले जनतालाई ‘हाम्रो देश हामी नै चलाउँछौँ’ भन्ने अपनत्व आभास दिलाएको छ ।
१ सय ८० भन्दा बढी देशमा बिना रोकतोक यात्रा गर्न पाइने विश्वकै शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा पाँचौँ स्थानमा रहेको यो देश, अवसर र स्वतन्त्रताको महासंगम हो । योग्यताअनुसारको काम, शतप्रतिशत रोजगारी र बेरोजगार भइहालेमा राज्यले दिने भत्ताले यहाँका नागरिकलाई कहिल्यै एक्लो महसुस हुन दिँदैन ।
स्विट्जरल्याण्ड चर्को स्वरमा गरिने उत्सवहरूको देश नहोला, तर यो शान्ति, अनुशासन र गहिरो मानवीय सन्तुष्टिले भरिएको एउटा यस्तो सुन्दर बगैँचा हो, जहाँ अभावको कुनै स्थान छैन । यो एउटा यस्तो सपनाको देश हो, जसले विश्वलाई सिकाउँछ । जब अनुशासन र इमानदारी एकसाथ जोडिन्छ, तब मात्र वास्तविक स्वर्गको परिकल्पना धर्तीमा सम्भव हुन्छ ।
