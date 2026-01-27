माघ १३ गते मंगलबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : कार्यमा अल्छी नगर्नुस् । शुभ समयले तपाईंको भाग्योदय हुनेछ, लाभको सम्भावना छ ।
वृष : नोक्सानी, चोटपटकको सभ्भावना भए पनि बेलुका उत्तम भोजन, कार्य सफल होला ।
मिथुन : सभय शुभ छ, लाभ होला । बेलुकीपख भने विवाद, स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ ।
कर्कट : दिन बलवान् छ । आर्थिक लाभ, सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, प्रसन्नता हुने देखिन्छ ।
सिंह : शुभ समयले सानै प्रयासमा विविध लाभ, राजनीतिक सफलता, प्रतिष्ठामा वृद्धि होला ।
कन्या : स्वास्थ्यमा समस्या, कार्य बाधा भए पनि बेलुका लाभ, प्रतिष्ठा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
तुला : दिनको शुरुवात शुभ भएकाले लाभ–सम्मान होला तर बेलुकीपख भने कष्ट हुन सक्छ ।
वृश्चिक : समय शुभ छ । विजय, खेलकुद–परीक्षामा सफलता, प्रेम–सम्बन्धमा प्रगाढता होला ।
धनु : दिन अनुकूल छ । सानै प्रयासमा कार्य सफलता, सुख–सन्तुष्टि, विजयको सम्भावना छ ।
मकर : पेटमा समस्या आउन सक्छ तर बेलुकीपख भने कार्य सिद्धि, सन्तान–सुख होला ।
कुम्भ : दिनको शुरुवात शुभ भएकाले लाभ होला । बेलुकीपख भने स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्छ ।
मीन : सानै प्रयासमा भाग्योदय हुनेछ । आर्थिक लाभ, उन्नति, सुखानुभूति, सुख–सन्तोष होला ।
