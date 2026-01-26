माघ १२ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ छ । कोसेली–पुरस्कार प्राप्ति, भाग्योदय, धन लाभ हुने सम्भावना छ ।

वृष : सजग रहनुस् । नोक्सानी, दुर्घटनाको भय, निरर्थक खर्च, विवाद नहोला भन्न सकिन्न ।

मिथुन : लाभ, विविध सेवा वा वस्तुको प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजनको प्राप्ति हुने देखिन्छ ।

कर्कट : दिन शुभ फलदायक छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, स्वस्थता, मन प्रफुल्लित होला ।

सिंह : समय उत्तम भएकाले राज्यबाट लाभ, राजनीतिक सफलता, प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ ।

कन्या : रोगव्याधिको भय, आर्थिक नोक्सानी, काममा बाधा हुन सक्ने हुँदा सजग रहनुस् ।

तुला : समय बलवान् छ । धन लाभ, सम्मान, सफलता, समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

वृश्चिक : समय शुभ भएकाले कर्म गर्नुस्, द्रव्य लाभ, विजय, खेलकुद–परीक्षामा सफलता होला ।

धनु : समय उत्तम छ । कार्य सिद्धि, स्वस्थता, काममा जोश–जाँगर, सन्तोष हुने देखिन्छ ।

मकर : खानपानमा सजग हुनुस्, झाडापखाला, ग्यास्ट्रिकले पेटमा समस्या आउन सक्छ ।

कुम्भ : दिन उत्तम छ । आर्थिक लाभ, मान–सम्मान, पढाइ, व्यापारमा सफलता हुने देखिन्छ ।

मीन : सभय शुभ छ । धन लाभ, स्वस्थता, रोमान्टिक जमघट, रमाइलोसँग दिन बित्ला ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com