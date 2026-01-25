फागुनलाई बिगुल

देशको वर्तमान राजनैतिक अवस्थामाथि बनेको फिल्म बिगुल अब फागुन १ तगे रिलिजमा आउने भएको छ।
फिल्मका निर्माता दिनेश कोइरालाले विशेष प्राविधिक कारणले फिल्मको प्रदर्शन मिति माघ ९ बाट फागुन १ लाई सारिएको जानकारी गराएका छन्।
रमेश कोइरालाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा बेनीशा हमाल, नरेन खड्का, नीर शाह, रमेश बुढाथोकी, विनोद न्यौपाने, शिशिर वाङ्देल, हेमन्त बुढाथोकी, गीता अधिकारी, रवीन्द्र खड्का, नवअभिनेत्री मीरा पण्डितलगायत मुख्य भूमिकामा छन्।
आम नेपालीको भावना तथा परिस्थितिस“ग धेरै हदसम्म मिल्दो विषयवस्तु प्रस्तुत फिल्ममा दिनेश कोइरालाको कथा, प्रदिप भारद्वाज र मौनता श्रेष्ठको पटकथा र संवाद, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन पोखरेल र मनोज चौलागार्इंको संगीत, एनबी महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, शिव ढकालको छाया“कन र तारा थापा किम्भेको सम्पादन रहेको छ।
