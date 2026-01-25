माघ ११ गते आइतबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहानको समयमा संकट आइपर्न सक्छ तर दिउँसोदेखि लाभ, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।
वृष : पूर्वाह्न द्रव्य लाभ, मिष्ठान्न भोजन होला । मध्याह्नदेखि भने अपव्यय, विवाद हुन सक्छ ।
मिथुन : समय अनुकूल छ । कार्य सिद्धि, परिवार–सुख, धन प्राप्ति, स्वस्थता, लाभ हुने देखिन्छ ।
कर्कट : समय शुभ भएकाले राज्य सञ्चालकहरुबाट लाभ, सुख–शान्ति, कार्य सफल होला ।
सिंह : दिउँसोसम्म अस्वस्थता तर त्यसपछि भने राज्यबाट लाभ, कार्य सफल हुने सम्भावना छ ।
कन्या : दिउँसोसम्म धन लाभ, यश वृद्धिको सम्भावना छ । त्यसपछि भने हानि, बाधा–व्यवधान होला ।
तुला : तपाईंका लागि समय अनुकूल भएकाले स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, प्रतिस्पर्धामा विजय हुन सक्छ ।
वृश्चिक : कर्तव्य गर्न नछोड्नुस् । काममा सफलता, आर्थिक लाभ, शत्रु विजय, पारिवारिक सुख होला ।
धनु : पेटको समस्या आउन सक्छ । तर दिउँसोबाट भने आराम, सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि होला ।
मकर : मध्याह्नसम्म प्रगति, लाभ, सम्मान होला । त्यसपछिको समय भने अस्तव्यस्त हुन सक्छ ।
कुम्भ : दिन शुभ छ । धन लाभ, मानसिक सन्तुष्टि, प्रसन्नता, मान–सम्मान हुने देखिन्छ ।
मीन : समय अनुकूल छ । मिष्ठान्न लाभ, कार्य सफल, उपहार प्राप्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
