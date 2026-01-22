सुनको भाउ तोलामा २ हजार ९ सयले घट्यो

काठमाडौं ।
अघिल्लो दिन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको सुनको भाउ बिहीबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ९२ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन सुन २ लाख ९५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको महासंघले जनाएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔंस करिब ४ हजार ८ सय अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यसैगरी चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले घटेर ५ हजार ८७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
