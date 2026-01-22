धितो–जमानी नभएकालाई भोट नहाल्न ओलीको आग्रह

काठमाडौँ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धितो र जमानी नभएका व्यक्तिलाई मतदान गरेर आफ्नो मत खेर नफाल्न आग्रह गरेका छन्। झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंकले समेत धितो बिना नोट नछाप्ने उदाहरण दिँदै भोट हाल्दा पनि विश्वासिलो र चिनिएको उम्मेदवार छान्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष ओलीले २०६४ सालमा नचिनेका व्यक्तिलाई मत दिँदा देश विकासमा पछि परेको स्मरण गराउँदै स्थानीय उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गर्दै नेकपा एमाले देश जोगाउन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र संविधानलाई सही लयमा ल्याउन संघर्षरत रहेको बताए।

