काठमााडौंका १० वटै क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवार को को ?

क्षेत्र नं कांग्रेस एमाले रास्वपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राप्रपा
१. प्रबल थापा मोहन रेग्मी रञ्जु दर्शना मेनका भण्डारी रवीन्द्र मिश्र
२. कविर शर्मा मणिराम फुयाँल सुनील केसी नितेष पौडेल कुन्तीदेवी पोखरेल
३. रमेश अर्याल रामेश्वर फुयाँल राजुनाथ पाण्डे निरज लामा डा. सुन्दर सिंह बोहोरा
४. सचिन तिमल्सेना डा. राजन भट्टराई पुकार बम इन्द्र भुसाल डा. सुरेन्द्र भण्डारी

५. प्रदीप पौडेल ईश्वर पोखरेल सस्मित पोखरेल कल्पना शर्मा कमल थापा
६ कृष्णसबुज वानियाँ अमन मास्के शिशिर खनाल हेमलाल शर्मा उद्धवराज भेटवाल
७. प्रमोदहरि गुरागार्इं प्रकाश श्रेष्ठ गणेश पराजुली वसन्तप्रसाद मानन्धर लालकुमार लामा
८. सपना राजभण्डारी राजेश शाक्य विराजभक्त श्रेष्ठ सुमन सायमी नवीन साही
९. नानु बाँस्तोला डा.अजयक्रान्ति शाक्य डोलप्रसाद अर्याल राधाकृष्ण महर्जन दिलीपकुमार कार्की
१०. हिमाल कार्की विनोद श्रेष्ठ प्रदीप विष्ट रुपा महर्जन बलराम थापा

