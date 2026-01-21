सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी ! काठमााडौंका १० वटै क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवार को को ?

कांग्रेस एमाले रास्वपा
क्षेत्र नं १ प्रवल थापा मोहन रेग्मी रञ्जु दर्शना
क्षेत्र नं २ कविर शर्मा मणिराम फुयाँल सुनील केसी
क्षेत्र नं ३ रमेश अर्याल रामेश्वर फुयाँल राजुनाथ पाण्डे
क्षेत्र नं ४ सचिन तिमल्सेना डा. राजन भट्टराई पुकार बम
क्षेत्र नं ५ प्रदिप पौडेल ईश्वर पोखरेल सस्मित पोखरेल
क्षेत्र नं ६ कृष्णसबुज वानियाँ अमन मास्के शिशिर खनाल
क्षेत्र नं ७ प्रमोदहरि गुरागार्इं प्रकाश श्रेष्ठ गणेश पराजुली
क्षेत्र नं ८ सपना राजभण्डारी राजेश शाक्य विराजभक्त श्रेष्ठ
क्षेत्र नं ९ नानु बाँस्तोला डा.अजयक्रान्ति शाक्य डोलप्रसाद अर्याल
क्षेत्र नं १० हिमाल कार्की विनोद श्रेष्ठ प्रदीप विष्ट
यी हुन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १० उम्मेदवार
क्षेत्र नं १ मेनका भण्डारी
क्षेत्र नं २ नितेष पौडेल
क्षेत्र नं ३ निरज लामा
क्षेत्र नं ४ इन्द्र भुसाल
क्षेत्र नं ५ कल्पना शर्मा
क्षेत्र नं ६ हेमलाल शर्मा
क्षेत्र नं ७ वसन्तप्रसाद मानन्धर
क्षेत्र नं ८ सुमन सायमी
क्षेत्र नं ९ राधाकृष्ण महर्जन
यी हुन् काठमाडौंका राप्रपा उम्मेदवार
क्षेत्र नं १ रवीन्द्र मिश्र
क्षेत्र नं २ कुन्तीदेवी पोखरेल
क्षेत्र नं ३ डा. सुन्दर सिंह बोहोरा
क्षेत्र नं ४ डा. सुरेन्द्र भण्डारी
क्षेत्र नं ५ कमल थापा
क्षेत्र नं ६ उद्धवराज भेटवाल
क्षेत्र नं ७ लालकुमार लामा
क्षेत्र नं ८ नवीन साही
क्षेत्र नं ९ दिलीपकुमार कार्की
क्षेत्र नं १० बलराम थापा
