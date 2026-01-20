डा. शेखर कोइरालाले दिए मोरङ–६ बाट उमेदवारी दर्ता

काठमाडौ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट आफ्नो उमेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उहाँले औपचारिक रूपमा उमेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो।
उमेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै डा. कोइरालाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, आर्थिक सुधार र जनताको विश्वास पुनःस्थापना आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मोरङ–६ लाई विकास र राजनीतिक स्थायित्वको नमुना क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
डा. शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाका सुपुत्र हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, संगठन सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनु भएका उहाँ चिकित्साशास्त्रमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र सुधार, पारदर्शिता र विधिको शासनको वकालत गर्ने नेताका रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ।
यसअघि पनि मोरङ क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेका डा. कोइरालाले स्थानीय जनतासँग नजिक रहेर काम गरेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ। पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डा. कोइरालाले मोरङ–६ मा संगठन मजबुत रहेको बताउँदै विजयी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।उहाँको उमेदवारीसँगै मोरङ–६ मा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
