भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालद्वारा राजीनामा घोषणा

काठमाडौं ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले मंगलबार महानगर कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा घोषणा गरेकी हुन्। दाहालले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको राजनीतिक दबाब, निरन्तरको अवरोध र असहज परिस्थितिका कारण पदमा रहन कठिन भएको बताइन्।

राजीनामा पत्रमा उनले जनताबाट पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न खोजे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक बढेकाले महानगरको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भरतपुरको विकासका लागि आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका ठूला परियोजनाहरू अधुरै छोडेर जानुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै जनतासँग क्षमायाचना समेत गरेकी छन्। रेनु दाहालको राजीनामासँगै भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व रिक्त भएको छ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार उपप्रमुखले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् भने आवश्यक परेमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनको राजीनामाले स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। विभिन्न दलका नेताहरूले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। भरतपुर महानगर जस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहकी प्रमुखको राजीनामाले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

