शिक्षा मन्त्री डा. महावीर पुनले दिए राजीनामा

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डा. महावीर पुनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। राजीनामाको कारण भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारका उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयभित्र देखिएको नीतिगत मतभेद, कार्यशैलीमा आएको असहजता तथा राजनीतिक दबाबका कारण मन्त्री पुनले पद त्याग गरेको बताइएको छ।

डा. पुन प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रका अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। मन्त्री बनेपछि उनले डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार र अनुसन्धानमुखी शिक्षामा जोड दिने नीति अघि सारेका थिए।

