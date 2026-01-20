पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, तराईमा हुस्सु–कुहिरो

काठमाडौँ ।
हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसका कारण तराई भूभागका केही स्थानमा तुवाँलो, हुस्सु तथा कुहिरो देखिएको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।
महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो र राति तराईका केही स्थानमा हुस्सु तथा कुहिरो रहनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहने र अन्य स्थानमा मौसम प्रायः सफा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ।
