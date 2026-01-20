प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आज देशभर मनोनयन दर्ता

काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि आज मंगलवार ७७ वटै जिल्लामा उम्मेदवारको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७७ वटै जिल्लामा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । यससँगै निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ ।
उम्मेदवारको मनोनयनको लागि गत शुक्रवार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो– ‘उम्मेदवारको मनोनयनको लागि देशभरका सम्पूर्ण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आवश्यक तयारी व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दल, उम्मेदवार हुन चाहने सबैले ढुक्कका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराउन आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध पनि भइसकेको छ ।’
निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनले १ सय २० वटा राजनीतिक दलले दर्ता गराएकोमा १ सय २ ले एक्लाएक्लै र १८ वटा दललाई संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने गरी दल दर्ता गरिएको थियो । यसैबीच आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवारको मनोनयन गर्न जाँदा तोकिएको कागजपत्र लिएर जान आयोगले सबैलाई अपिल गरेको बताउनुभयो ।
मंगलवार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ । मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा उम्मेदवारको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, कुनै स्थानीय तहको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा आवश्यक पर्ने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
उम्मेदवारी दिँदा संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेको वा तीनै तहका सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको भए त्यस्तो पदबाट राजीनामा दिएको निस्सा पनि उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारले प्रतिनिधि तोकी मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भएमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा २४ संग सम्बन्धित अनुसूची ११ बमोजिमको प्रतिनिधि मुकरर गरेको फारम भर्नुुपर्नेछ । मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा वा गराउँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम सोही निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक भई विवरण भरी सहीछाप गरेको मनोनयनपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको भए मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिको पदाधिकारीले प्रदान गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची ७ बमोजिमको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र आवश्यक पर्नेछ । एकल चुनाव चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची ८ बमोजिमको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १० हजार रुपियाँ धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पनि पेस गर्नुपर्नेछ । तर, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा भने धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । विपन्नका हकमा स्थानीय तहले आर्थिक रूपमा विपन्न भनी सिफारिस गरेको पत्र पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा २१ सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो चल, अचल सम्पत्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, धितोपत्र, सेयर, ऋणपत्र, कसैलाई ऋण दिएको वा लिएको भए त्यसको समेत सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी सिलबन्दी रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा २२ सँग सम्बन्धित अनुसूची १० बमोजिम भरिएको वैयक्तिक विवरण फारम, निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट कुनै पनि प्रकारको पेस्की लिएको भए फछ्र्यौट भएको व्यहोराको निस्सा संलग्न गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारका नाममा किटानी साथ असुलउपर गर्नुपर्ने भनी कायम भएको बेरुजु भए फछ्र्यौट गरेको निस्सा र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को अनुसूची ३ बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्र पनि समावेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार माघ ७ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइने छ । बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्मको समय उजुरीका लागि निर्धारण गरिएको छ । उजुरीमा जाँचबुझपछि माघ ८ गते साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित हुनेछ । उम्मेदवारी फिर्ता लिन माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्मको समय दिइएको छ भने सोही दिन ३ बजेभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न दिइने छ ।
