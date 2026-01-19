काठमाडौँ–६ बाट स्वास्थ्य पत्रकार उद्धवराज भेटुवाल राप्रपाको उम्मेदवार

काठमाडौँ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि स्वास्थ्य पत्रकार उद्धवराज भेटुवाल उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उनलाई काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा टिकट दिएको हो।
भेटुवालले मंगलबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन कार्यालय पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने जानकारी दिएका छन्। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका भेटुवालको उम्मेदवारीले काठमाडौँ–६ को चुनावी प्रतिस्पर्धा थप चासोपूर्ण बनेको छ।
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश
उद्धवराज भेटुवाल लामो समयदेखि स्वास्थ्य पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। उनले न्युज २४ टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यममा काम गरिसकेका छन्। साथै उनी हाम्रो डक्टर डटकम र स्वास्थ्य डायरी डटकमसँग आबद्ध रही स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर लेखन तथा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। उनी स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका सल्लाहकार समेत हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या, नीतिगत कमजोरी र आम नागरिकको पहुँचका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएका भेटुवाल पत्रकारितामार्फत जनचासोका विषय उठाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। यही अनुभव र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा काम गरेको पृष्ठभूमिलाई लिएर उनी सक्रिय राजनीतिमा होमिएका हुन्।
राप्रपामा सक्रिय भूमिका
पछिल्लो समय भेटुवाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सक्रिय थिए। पार्टीभित्र आफ्नो नीति, योजना र विचार प्रष्ट रूपमा राख्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिएका उनी संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका विषयमा फरक र खरो मत राख्दै आएका छन्।
भेटुवालका अनुसार यी विषयमा आम नागरिकभित्र व्यापक बहस र असन्तुष्टि रहेको छ, र त्यही आवाजलाई संसदमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आफू उम्मेदवार बनेको बताउँछन्। उनले भने, “मानिसहरूले फरक विचार राखिरहेका विषयहरू — संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका मुद्दाहरूको स्पष्ट वकालत गर्ने दल राप्रपा हो। त्यसैले काठमाडौँ–६ मा हाम्रो जीत निश्चित छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”
चुनावी एजेन्डा र तयारी
भेटुवालले स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र राष्ट्रिय पहिचानका विषयलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाउने बताएका छन्। विशेषगरी काठमाडौँ–६ का बासिन्दाले भोगिरहेका स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक अस्पतालको गुणस्तर, बीमा प्रणालीका समस्या र नागरिकको आधारभूत अधिकारका सवाललाई संसदमा प्रभावकारी ढंगले उठाउने उनको दाबी छ।
पत्रकारितामा रहँदा देखेका र अनुभूत गरेका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण तहमा पुग्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद र घरदैलो अभियानलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको बताएका छन्।
काठमाडौँ–६ मा चासोपूर्ण प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ विभिन्न दलका प्रभावशाली उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताबाट आएको अनुहार र फरक विचारसहितको उम्मेदवारीले चुनावी माहोललाई थप रोचक बनाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राप्रपाले भेटुवाललाई उम्मेदवार बनाउँदै वैचारिक बहस र वैकल्पिक राजनीतिलाई जोड दिएको संकेत गरेको छ। आगामी दिनमा उम्मेदवारी दर्तापछि काठमाडौँ–६ मा चुनावी गतिविधि थप तीव्र हुने देखिएको छ।
