यस्तो छ रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूची

काठमाडौँ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ११० जनाको नाम समावेश गरेको छ।

रास्वपाले बुझाएको बन्दसूचीमा पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, नेतृ समीक्षा बास्कोटा लगायतका चर्चित अनुहारहरू समेटिएका छन्।

आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीहरू परीक्षणको प्रक्रियामा रहेका छन्। कानुनअनुसार आवश्यक परे संशोधनको समय दिइने आयोगले जनाएको छ।

यस्तो छ बन्दसूची

१. राम लामा (पुरुष) – काभ्रेपलाञ्चोक

२. खुस्बु सरकार श्रेष्ठ (पुरुष) – ललितपुर

३. मिङमा ग्याबु शेर्पा (पुरुष) – ताप्लेजुङ

४. मनोहर प्रधान (पुरुष) – चितवन

५. ज्ञानेन्द्र मल्ल (पुरुष) – काठमाडौँ

६. सुनिलभक्त श्रेष्ठ (पुरुष) – काठमाडौँ

७. भूमि बहादुर गुरुङ (पुरुष) – स्याङ्जा

८. विश्व राई (पुरुष) – धनकुटा

९. आयुष मानन्धर (पुरुष) – मोरङ

१०. सोम बहादुर लालचन (पुरुष) – काठमाडौँ

११. मानकाजी श्रेष्ठ (पुरुष) – तनहुँ

१२. खर्क बहादुर बुढा (पुरुष) – काठमाडौँ

१३. मनोज राजवंशी (पुरुष) – झापा

१४. बसुमाया तामाङ (महिला) – धादिङ

१५. गंगा छन्त्याल (महिला) – बागलुङ

१६. सुम्निमा उदास (महिला) – ललितपुर

१७. अनुष्का श्रेष्ठ (महिला) – काठमाडौँ

१८. ओजस्वी शेरचन (महिला) – काठमाडौँ

१९. सिर्जना श्रेष्ठ (महिला) – सुनसरी

२०. रजनी श्रेष्ठ (महिला) – मोरङ

२१. कुसुम महर्जन (महिला) – काठमाडौँ

२२. भूमिका श्रेष्ठ (महिला) – काठमाडौँ

२३. प्रमिला कुलुजु (महिला) – भक्तपुर

२४. सुजाता तामाङ (महिला) – संखुवासभा

२५. कृपा महर्जन (महिला) – काठमाडौँ

२६. एलिजा गुरुङ (महिला) – गोरखा

२७. जिना विष्ट (महिला) – मकवानपुर

२८. विष्णु कुमारी गुरुङ (महिला) – कास्की

२९. मीरा महर्जन (महिला) – सिन्धुपाल्चोक

३०. निर्मला खिम्दिङ (महिला) – ताप्लेजुङ

३१. गीता सिक्राकार (महिला) – काठमाडौँ

३२. उमा घले तामाङ (महिला) – नुवाकोट

खस आर्य (क्रम ३३ देखि ६५ सम्म)

३३. रमेश प्रसाईँ (पुरुष) – ताप्लेजुङ

३४. सुदिप ढकाल (पुरुष) – पाल्पा

३५. प्रमोद न्यौपाने (पुरुष) – सिन्धुपाल्चोक

३६. प्रकाश बहादुर बोहरा (पुरुष) – दैलेख

३७. पवन शाही (पुरुष) – कालिकोट (पिछडिएको क्षेत्र)

३८. प्रेम बहादुर बोहरा (पुरुष) – रुकुम (पिछडिएको क्षेत्र)

३९. चोला प्रसाद बस्याल (पुरुष) – स्याङ्जा

४०. विमल कुमार तिवारी (पुरुष) – सिराहा

४१. टीका राम दाहाल (पुरुष) – मोरङ

४२. टेक बहादुर पोखरेल (पुरुष) – काठमाडौँ

४३. जनक न्यौपाने (पुरुष) – पाल्पा

४४. दिपक कुमार बोगटी (पुरुष) – म्याग्दी

४५. हरिश प्रसाद भट्ट (पुरुष) – बैतडी

४६. इच्छा राम कार्की (पुरुष) – काठमाडौँ

४७. महेश्वर घिमिरे (पुरुष) – चितवन

४८. प्रतिमा रावल (महिला) – कञ्चनपुर

४९. रचना खतिवडा खत्री (महिला) – काभ्रेपलाञ्चोक

५०. लिमा अधिकारी (आचार्य) (महिला) – काठमाडौँ

५१. विदुषी राणा (महिला) – काठमाडौँ

५२. समिक्षा बास्कोटा (महिला) – काठमाडौँ

५३. श्रद्धा कुवर क्षेत्री (महिला) – रुपन्देही

५४. टीका संग्रौला (महिला) – झापा

५५. क्रान्तिशिखा धिताल (महिला) – दाङ

५६. आकृति अवस्थी (महिला) – डडेलधुरा

५७. सृष्टी भट्टराई (महिला) – सुनसरी

५८. मन्जु भुषाल (महिला) – रुपन्देही

५९. प्रभा कार्की (महिला) – ललितपुर

६०. शोभा खनाल (महिला) – गोरखा

६१. रत्ना कुमारी थापा (महिला) – अछाम (पिछडिएको क्षेत्र)

६२. जानु पौड्याल (महिला) – बर्दिया

६३. प्रभा ढकाल (महिला) – बारा

६४. निना रेग्मी पोखरेल (महिला) – ललितपुर

६५. शोभा कार्की (महिला) – ओखलढुङ्गा

दलित (क्रम ६६ देखि ८० सम्म)

६६. प्रकाश चन्द्र दर्जी (पुरुष) – सुनसरी

६७. प्रकाश वि.क. (पुरुष) – बागलुङ

६८. रुपक घिमिरे (पुरुष) – तनहुँ

६९. विजय जैरु (पुरुष) – कञ्चनपुर

७०. गोविन्द लुहार (पुरुष) – बझाङ (पिछडिएको क्षेत्र)

७१. अरविन्द कुमार राम (पुरुष) – सिराहा

७२. हिरालाल बादी (पुरुष) – सुर्खेत

७३. रीमा विश्वकर्मा (महिला) – बर्दिया

७४. अमृता बिक (महिला) – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)

७५. सीता बादी (महिला) – सुर्खेत

७६. स्मृति सेन्चुरी (महिला) – दोलखा

७७. सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल) (महिला) – बाँके

७८. तारा विश्वकर्मा (महिला) – काभ्रेपलाञ्चोक

७९. खिमा विक (महिला) – दाङ

८०. अनिता नेपाली (महिला) – झापा

थारु (क्रम ८१ देखि ८७ सम्म)

८१. सुरेन्द्र चौधरी (पुरुष) – काठमाडौँ

८२. प्रेम लाल चौधरी (पुरुष) – मोरङ

८३. गोविन्द बहादुर थारु (पुरुष) – बाँके

८४. गीता चौधरी (महिला) – कञ्चनपुर

८५. उर्मिला चौधरी (महिला) – दाङ

८६. पुष्पा कुमारी चौधरी (महिला) – सप्तरी

८७. करिश्मा कठरिया (महिला) – कैलाली

मधेशी (क्रम ८८ देखि १०५ सम्म)

८८. पुरुषोतम सुप्रभात यादव (पुरुष) – सिराहा

८९. खगेन्द्र कर्ण (पुरुष) – सप्तरी

९०. नन्दन यादव (पुरुष) – महोत्तरी

९१. राम प्रकाश महतो (पुरुष) – सिराहा

९२. देव नारायण मण्डल (पुरुष) – धनुषा

९३. उदय प्रकाश (पुरुष) – सर्लाही

९४. अभिजित गुप्ता (पुरुष) – काठमाडौँ

९५. पूनम कुमारी अग्रवाल (महिला) – सिराहा

९६. निशा मेहता (महिला) – सुनसरी

९७. ललिता कुमारी (महिला) – सिराहा

९८. अंकिता ठाकुर (महिला) – सप्तरी

९९. सरिता महतो (महिला) – सर्लाही

१००. कामिनी कुमारी (महिला) – महोत्तरी

१०१. सुनिता कुमारी चौधरी (महिला) – पर्सा

१०२. पूनम साह (महिला) – धनुषा

१०३. प्रमिला कुमारी सिंह (महिला) – महोत्तरी

१०४. जुली यादव (महिला) – धनुषा

१०५. मञ्जु सिंह (महिला) – धनुषा

मुस्लिम (क्रम १०६ देखि ११० सम्म)

१०६. सैय्यद वकार अहमद शाह (पुरुष) – बाँके

१०७. मिर्जा राशिद बेग (पुरुष) – कपिलवस्तु

१०८. समिना मिया (महिला) – चितवन

१०९. अफसाना बानू (महिला) – काठमाडौँ

११०. गजाला शमीम मिकरानी (महिला) – रौतहट

