एलिसन सान्टोस: छोटो समयमै तेस्रो डिभिजनदेखि च्याम्पियन्स लिग डेब्यु म्याचका गोलकर्ता

२३ वर्षीय एलिसन सान्टोसको यात्रा एउटा अविश्वसनीय कथा हो । एउटा यस्तो कथा जसले फुटबलको दुनियाँलाई चकित बनाएको छ । यो कथा संघर्ष र सफलताको मात्रै होइन, यो एउटा अद्वितीय सपनाको अठोट पनि हो जुन एलिसनले ब्राजिलको तेस्रो डिभिजनबाट युरोपको शीर्ष श्रेणीसम्म पु¥याएका छन् । एउटा युवा खेलाडी, जसले शान्त र चुपचाप कडा मेहनत गर्दै बलियो आत्मविश्वासको साथ आज च्याम्पियन्स लिगमा चम्कन सफल भएका छन् ।
ब्राजिलको तेस्रो डिभिजनबाट सुरुवात
सन् २०२४ को सुरुवातमा एलिसन सान्टोस फिगुएरेन्से क्लबसँग ब्राजिलको तेस्रो डिभिजनमा खेल्दै थिए । यो क्लब जितका लागि नै संघर्ष गर्दै थियो र एलिसन आफैँ पनि आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनको लागि संघर्ष गर्दै थिए । भिटोरियाबाट उधारोमा आएका एलिसन ब्राजिलको प्रतिष्ठित क्लबको “कच्चा मणि” भनेर चिनिन्थ्यो । तर, उनी त्यतिबेला एउटा अज्ञात नाम मात्र थिए, युरोपको प्रमुख लिगहरूबाट कोसाँै टाढा । तर, त्यो सस्तो र कमजोर लिगमा खेलिरहँदा पनि एलिसनको मनमा एक ठूलो सपना थियो । त्यो सपना जुन उनलाई सधैं आफ्ना सीमाहरूलाई पार गर्न प्रेरित गथ्र्यो । उनको खेल केही विशेष नै थियो । एउटा अनौठो संयोजन, जसमा बलियो इच्छाशक्ति र असाधारण क्षमता थियो । जसले उनलाई हरेक चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनायो ।
पोर्चुगलमा नयाँ यात्रा
सन् २०२४ को ग्रीष्ममा एलिसनको भविष्यले नयाँ मोड लियो । फिगुएरेन्सेमा उनको प्रभावशाली प्रदर्शनले युरोपका स्काउटहरूको ध्यान आकर्षित ग¥यो । उनलाई पोर्चुगलको दोस्रो डिभिजनमा युनाओ दे लेरिया क्लबमा उधारोमा पठाइयो । यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । ब्राजिलको तल्लो लिगबाट युरोपको प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल वातावरणमा प्रवेश गर्नु उनको लागि एउटा ठूलो अवसर थियो । एलिसनले आफ्नो सम्भावनालाई प्रमाणित गर्न समय लिएका थिएनन् । युनाओ दे लेरियामा आफ्नो पहिलो सिजनको मात्र १८ खेलमा ६ गोल गर्दै उनी क्लबको प्रमुख खेलाडीको रूपमा चिनिन थाले । उनका ती चम्किला प्रदर्शनहरूले फ्यानहरूलाई मात्रै आकर्षित गरेन, युरोपका प्रमुख क्लबहरूको नजरमा पनि परे । उनको असाधारण प्रदर्शनलाई मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई ‘प्लेयर अफ द मन्थ’ पुरस्कार दिइयो ।
स्पोर्टिंग सीपीमा अवसर
सन् २०२४–२५ को सिजनको अन्त्यतिर पोर्चुगलका सबैभन्दा प्रतिष्ठित क्लबहरूमध्येको एक स्पोर्टिंग सीपीले एलिसनलाई पछ्यायो । सन् २०२५ जुलाई १ मा एलिसनले स्पोर्टिंगसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । उनका करियरको लागि यो नयाँ युगको सुरुवात थियो । यो स्थानान्तरण एउटा पेशागत कदम मात्रै थिएन, यो सपनाको साकार रूप थियो । एक वर्ष पहिले एलिसन तेस्रो डिभिजनमा संघर्ष गर्दै थिए भने आज उनी युरोपका प्रमुख फुटबल क्लबहरूमध्येको एकमा खेलेर आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि एक कदम अगाडि बढिरहेका थिए । एलिसनले यस्तै अवसरको लागि कडा मेहनत गरेका थिए र अहिले उनको सीप र क्षमता युरोपको प्रतिष्ठित फुटबल मञ्चमा परिक्षणको मोडमा पुगेको थियो ।
च्याम्पियन्स लिगमा डेब्यु म्याचमै गोल
सन् २०२५ को १८ सेप्टेम्बरमा उनले युईएफा च्याम्पियन्स लिगमा स्पोर्टिंग सीपीको लागि डेब्यु गरे । सबैको लागि महत्वपूर्ण बनेको खेलमा एलिसनले अविश्वसनीय गोल गरे । त्यो गोलपछि उनी फुटबलप्रेमीहरूको दिलमा बस्न सफल भयो । डेब्यू म्याचमै गोल गरेर उनले आफ्नो असाधारण क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । जसले उनको डेब्यू म्याचलाई एउटा ऐतिहासिक क्षण बनायो । तर, एलिसनको अद्भुत क्षमता त्यति मात्रै थिएन । सन् २०२५ को २२ अक्टोबरमा ओलम्पिक मार्सिलेविरुद्धको नाटकीय नतीजा निस्केको खेलमा उनले एक गोल गर्दै स्पोर्टिंगको जित सुनिश्चित गरे । दोस्रो हाफमा पछि परेको अवस्थामा एलिसनले दबाबलाई चिर्दै आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनमार्फत स्पोर्टिंगलाई शानदार जित दिलाए ।
तीव्र प्रगति
एलिसन सान्टोसको यात्रा एक वर्षभन्दा कम समयमा ब्राजिलको तेस्रो डिभिजनबाट युईएफए च्याम्पियन्स लिगमा पुगेको छ । जुन फुटबलको कथा मात्रै होइन, यो एउटा दुर्लभ घटना पनि हो । यो उनको धैर्यता, आफ्नो क्षमतामा विश्वास र निरन्तर उत्कृष्टताको अद्वितीय प्रमाण हो । एक वर्षअघि जो केवल एक अज्ञात नाम थिए, आज उनी च्याम्पियन्स लिगका डेब्यू म्याचका गोलकर्ता बनेका छन् र फुटबलको दुनियाँमा सनसनी मच्चाएका छन् । एक युवा खेलाडी जसले एक वर्षअघि मात्रै ब्राजिलको तल्लो लिगमा थोरै दर्शकहरूको सामुन्ने खेलिरहेका थिए, अहिले युरोपका प्रमुख फुटबल मञ्चमा नाम कमाइरहेका छन । स्पोर्टिंग सीपीमा एलिसन सान्टोसको यो शुरुवात मात्रै हो । उनको उत्कृष्टताको यात्रा अझै बाँकी नै छ । प्रतिभा, संघर्ष र थोरै भाग्यको मिश्रणले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ । ती सम्पूर्ण फुटबलरहरुका लागि अनपेक्षित र कठिन परिस्थितिहरूमा पनि सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उनको यो कथा एउटा शक्तिशाली सन्देश हो ।
