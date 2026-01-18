सुनको भाउ तोलामा ६ सयले बढ्यो, चाँदी घट्यो

काठमाडौं ।

आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला २ लाख ७७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला २ लाख ७७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

यसअघि गत बुधबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च २ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै, चाँदीको भाउ भने आज तोलामा २० रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ५ हजार ६४५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार ६२५ रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी पनि गत बुधबार हालसम्मकै उच्च ६ हजार ६५५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

