रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट पेस गरेका हुन्। रिटमा पुस ३० गते गरिएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। साथै कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया