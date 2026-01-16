माघ २ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय अनुकूल देखिँदैन । राज्यबाट त्रास, मान–प्रतिष्ठामा आँच, तनाव बढ्न सक्छ ।

वृष : रोगको भय, आर्थिक नोक्सानी, काममा व्यवधान आउन सक्ने हुँदा सजग हुनु बेस ।

मिथुन : समय उत्तम फलदायक छ । धन लाभ, मान–सम्मान, समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

कर्कट : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । आर्थिक लाभ, परीक्षा–खेलकुदमा सफलता होला ।

सिंह : दिन शुभ देखिँदैन । बाथजन्य रोगको भय, कार्य असफल, शोक–सन्ताप हुन सक्छ ।

कन्या : पेट गडबड, विवाद, निरर्थक घुमफिर हुन सक्छ । विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

तुला : समय शुभ भएकाले पैसा प्राप्ति, मान–सम्मान, पेसा–व्यवसायमा सफलता होला ।

वृश्चिक : दिन शुभ देखिँदैन । धन हानि, व्यर्थको खर्च, आँखामा समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।

धनु : समय उत्तम फलदायक छ । पुरस्कार, कोसेली प्राप्ति, भाग्योदय, धन लाभ हुन सक्छ ।

मकर : आर्थिक नोक्सानी, चोटपटकको सम्भावना भएकाले सजग रहनु नै बेस होला ।

कुम्भ : समय अनुकूल छ । द्रव्य लाभ, सहयोग प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन हुने देखिन्छ ।

मीन : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, मन प्रफुल्लित होला ।

