तरुल एक फाइदा अनेक

माघे संक्रान्तिको दिन घ्यु चाकु मात्रै होइन, तरुल पनि खाने चलन रहेको छ । तरुलको झोल तरकारी र भुटेर खाने गर्दछ । भनिन्छ तरुल खानाले पाचन सुधार गर्छ, क्यान्सर र सूजनसँग लड्न मद्दत गर्छ । यसले मस्तिष्क सुधार गर्छ, स्वस्थ मुटु कायम राख्छ, र तौल घटाउन मद्दत गर्छ किनभने यसमा फाइबर हुन्छ, जुन मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक छ र यसमा स्नायु सुरक्षात्मक गुणहरू छन् ।
फाइदाहरूः
पाचन सुधा –तरुलमा रहेको फाइबरले उचित पाचनलाई बढावा दिन्छ र खानाको अवशोषणमा मद्दत गर्छ ।
क्यान्सर रोकथाम –यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू छन् जसले शरीरलाई क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
मस्तिष्क स्वास्थ्य– तरुलले यसको स्नायु सुरक्षात्मक गुणहरूको कारणले मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्न र स्मरणशक्ति बढाउन सक्छ ।
मुटु स्वास्थ्य– यसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गरेर र रगतमा चिनीलाई नियन्त्रण गरेर मुटुको स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ।
तौल घटाउने –फाइबरमा धनी भएकोले, यसले पेट भरिएको महसुस गराउँछ, जसले खाना र तौल घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
