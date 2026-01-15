म्याग्दीका मगर समुदायले धुमधामका साथ मनाए माघेसङ्क्रान्ति पर्व (फोटोफिचर)

म्याग्दी– म्याग्दीमा बसोबास गर्दै आइरहेका मगर समुदायले बुधवार धुमधामका साथ माघेसङ्क्रान्ति पर्व मनाएका छन् । माघेसङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा आफ्नो जातीय भेषभूषामा सजिएर मगर समुदायले सोरठी, पुख्र्यौली, सालैजो, यानीमाया, ख्याली भाकासहित विभिन्न लोकगीत र नृत्यहरुमा छमछमी नाच्दै पर्व मनाएका हुन ।
माघेसंक्रान्ति पर्वलाई मगर समुदायले ठूलो चाडका रुपमा लिने गर्दछन् भने सोहीअनुसार उनीहरुले मनाउँदै आएका छन् । जनजातिहरुको बाहुल्यता भएको जिल्ला म्याग्दीमा मगर समुदायले माघेसंक्रान्ति पर्वलाई शुभकामना आदानप्रदानसहित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रुपमा मनाएका छन् । मगर भेषभूषामा सजिएका युवायुवती र बुढापाकाहरुसहितको ¥यालीमा सालैजो भाकासँगै युवायुवतीहरु छमछमी नाचेका थिए ।
माघेसङ्क्रान्तिको अवसरमा म्याग्दीको बेनीमा मगर जातिको पहिचान झल्कने भेषभूषा, खानपान तथा सांस्कृतिक झाँकीसहितका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ । मकर सङ्क्रान्तिको रुपमा चिनिदै आएको माघी पर्वमा मगर समुदायले जातीय भेषभूषमा सजिएको सांस्कृतिक ¥यालीसहित सदरमुकाम बेनीबजार परिक्रमा गरिएको थियो । उनीहरुले मगर समुदायमा लोपोन्मुख सोरठी, पुख्र्यौली र मारुनी नृत्य प्रस्तुत गरेका छन् । मगर समुदायको परापूर्वकालदेखि नै प्रकृतिको पूजाआजा गरी हर्षोल्लासपूर्वक माघेसङ्क्रान्ति पर्वलाई मनाउने गरिन्छ ।
मगर समुदायले माघेसङ्क्रान्तिलाई प्राकृतिक रुपमा वर्षे सिजन सुरु भएको पर्वको रुपमा समेत मनाउने गरेको मगर संघ म्याग्दीले जनाएको छ । माघ महिनादेखि वर्षा र साउनमा हिउँदको समय सुरु भएको सङ्केतका रुपमा मगर समुदायले लिने गरेका छन् । पुरानो संस्कृतिको संरक्षण गर्दै युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित माघेसङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदानको साथमा पुख्र्यौली र लोपोन्मुख नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । मगर समुदायको भेषभूषाको पहिचानका साथै कला, संस्कृतिको समेत संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्ने पर्वको उद्देश्य रहेको छ । मगर समुदायको प्रमुख चाडको रुपमा रहेको माघेसङ्क्रान्तिमा मगर समुदायले आफ्ना आफन्तजन, छोरीज्वाँइ, भान्जाभान्जीलाई बोलाएर मीठोमीठो परिकारहरु बनाएर खुवाउने र दुःखसुख साटासाट गर्ने गर्दछन् ।
प्रकृतिमा विश्वास गर्ने भएकाले परम्परादेखि नै उभौलीको रुपमा माघेसङ्क्रान्तिमा खेतीबाली तथा पशुपालन राम्रो होस्, रोगव्याधी नलागोस्, दुःखद घटनाहरु नहुन् भन्ने कामनासहित माघेसङ्क्रान्तिमा पूजाअर्चना गर्ने र देवतालाई खुशी बनाउने चलन रहेको मगर संघ म्याग्दीका अध्यक्ष खम थापा मगरले जानकारी दिनुभयो । मगर समुदायले मात्र मनाउँदै आएको परम्परागत माघेसङ्क्रान्ति पर्वलाई पछिल्लो समय अन्य जातजातिका समुदायले पनि मनाउन थालेका छन् ।
मगर समुदायमा माघेसङ्क्रान्ति पर्वलाई अन्य चाडहरुभन्दा विशेष महत्वका साथ मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । जिल्ला सदरमुकाम र मगर जातिको बाहुल्यता भएका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर समुदायले पुख्र्यौली नृत्यहरु, सालैजोलगायत विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर माघेसङ्क्रान्ति पर्व मनाएका छन् । आजदेखि सूर्य धनु राशीबाट मकर राशीमा प्रवेश गर्ने भएकाले पनि यस पर्वलाई मकर सङ्क्रान्ति समेत भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
